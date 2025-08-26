Πάνος Καλίδης: Παντρεύεται τη Λεάννα Μάρκογλου μετά από 20 χρόνια σχέσης – Οι πρώτες πληροφορίες

Μετά από μια μακρά σχέση που μετρά 20 χρόνια και την απόκτηση τριών παιδιών, ο Πάνος Καλίδης και η αγαπημένη του, Λεάννα Μάρκογλου, ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνά στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», αποκαλύπτοντας πως το ζευγάρι θα επισημοποιήσει τη σχέση του σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η Μαρία Αντωνά, ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, με την τελετή να έχει έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα.

Οι προσκεκλημένοι δεν αναμένεται να ξεπερνούν τους 40, ενώ την Λεάννα Μάρκογλου θα συνοδεύσει στην εκκλησία ο γιος της οικογένειας, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Η πρόταση γάμου, όπως έγινε γνωστό, είχε γίνει από τον τραγουδιστή στην αγαπημένη του, γνωστή make up artist, πριν από αρκετούς μήνες.

Ωστόσο, το πρωί της Δευτέρας (26/8), η Λεάννα Μάρκογλου έδωσε ένα ακόμα hint για τον επικείμενο γάμο, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την πρόβα νυφικού που έκανε.

«Και στα δικά σας κορίτσια!» έγραψε στη λεζάντα, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις φήμες.

Ο γάμος τους, που θα γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αναμένεται να επισφραγίσει με τον πιο όμορφο τρόπο την κοινή τους πορεία και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.

Δείτε το στιγμιότυπο: