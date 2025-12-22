Οδύσσεια: Στη δημοσιότητα το trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν (Βίντεο)

Στη δημοσιότητα το trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν με τίτλο «Οδύσσεια» την Δευτέρα 22/12.

Για τον κεντρικό ρόλο εμπιστεύτηκε και πάλι τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης, στην πολυτάραχη δεκαετή περιπλάνησή του προς την πατρίδα, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αν Χάθαγουεϊ ενσαρκώνει την Πηνελόπη μαζί με τον Τομ Χόλαντ στο ρόλο του Τηλέμαχου και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος υποδύεται τον αλαζονικό Αντίνοο που διεκδικεί τον θρόνο του Οδυσσέα.

Στο λαμπερό καστ συμμετέχουν επίσης οι: Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θερόν, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι και Τζον Λεγκουιζάμο.

Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου του 2026.