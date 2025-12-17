«Οδύσσεια»: Νέες εντυπωσιακές εικόνες από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (pics)

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν συνηθίζει να αφηγείται μικρές ιστορίες — και η επόμενη ταινία του, η «Οδύσσεια», δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα έπος.

Ο θριαμβευτής των Όσκαρ με το «Oppenheimer» καταπιάνεται με μια από τις πιο εκτενείς και εμβληματικές ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ, την «Οδύσσεια» του Ομήρου, ένα έργο που χρονολογείται γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ.

Για τον κεντρικό ρόλο εμπιστεύτηκε και πάλι τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης, στην πολυτάραχη δεκαετή περιπλάνησή του προς την πατρίδα, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου.

Στις νέες εικόνες που εξασφάλισε το Entertainment Weekly εμφανίζεται πλαισιωμένος από τους πιστούς συντρόφους του, ανάμεσα στους οποίους διακρίνεται ο Χιμές Πατέλ στον ρόλο του Ευρύλοχου.

Το υλικό αποκαλύπτει επίσης την Αν Χάθαγουεϊ που ενσαρκώνει την Πηνελόπη μαζί με τον Τομ Χόλαντ στο ρόλο του Τηλέμαχου και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος υποδύεται τον αλαζονικό Αντίνοο που διεκδικεί τον θρόνο του Οδυσσέα.

Στο λαμπερό καστ συμμετέχουν επίσης οι: Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θερόν, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι και Τζον Λεγκουιζάμο.

Η Universal Pictures έδωσε το στίγμα της ταινίας περιγράφοντάς την ως ένα «μυθικό έπος δράσης, γυρισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο με ολοκαίνουργια τεχνολογία φιλμ IMAX».

Ο Νόλαν εκτός από την σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο ενώ είναι και παραγωγός μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια που δόθηκε στη δημοσιότητα όπου ο Νόλαν διακρίνεται επί τω έργω, πλάι σε μία από τις IMAX κάμερές του.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των νέων εικόνων έρχεται μετά το εξάλεπτο εισαγωγικό βίντεο της ταινίας, το οποίο προβάλλεται ήδη στις αμερικανικές αίθουσες μαζί με την επανακυκλοφορία των ταινιών «Sinners» και «One Battle After Another».

Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου του 2026.

