Τραμπ: «Θα συναντηθώ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν μέσα στη χρονιά» – Στο τραπέζι νέο τετ α τετ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους.

«Ναι, θα συναντηθώ μαζί του», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους ενώ έκανε μια ξενάγηση σε κατασκευαστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ