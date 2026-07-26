«O Σκοτεινός Ιππότης» βρίσκεται στην 3η θέση του IMDb – Ο δημιουργός Κρίστοφερ Νόλαν και τo Όσκαρ μετά θάνατον για τον Heath Ledger ως Joker

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Στη λίστα του IMDb (Internet Movie Database) ο Σκοτεινός Ιππότης έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια στην 3η θέση (από 4η) με τις 250 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Μια ταινία που αξίζει να βλέπετε ξανά και ξανά. Η προτίμηση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη για το The Dark Knight. Προσωπικά είναι από τις αγαπημένες μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Mε την Οδύσσεια να τα πηγαίνει εξαιρετικά στο παγκόσμιο Box Office (ο Nolan έχει πει ότι δεν υπάρχει κακή διαφήμιση), Ο Σκοτεινός Ιππότης είναι ένα από τα καλύτερα έργα στον κινηματογράφο. Η τριλογία «The Dark Knight» είναι κάτι παραπάνω από αριστουργηματική. Από το Batman Begins (2005) μέχρι και το The Dark Knight Rises (2012), ο Nolan έχει δημιουργήσει έναν μοναδικό κινηματογραφικό κόσμο (που αγγίζει την πραγματικότητα).

Το βασικό cast των ηθοποιών είναι εξαιρετικό και αποτελείται από τους: Michael Caine as Alfred, Gary Oldman as Commissioner James Gordon, Morgan Freeman as Lucius Fox και Maggie Gyllenhaal as Rachel. Στον ρόλο του εισαγγελέα είναι ο Aaron Eckhart as Harvey Dent – Two Face.

Πιστεύω ότι ο Christian Bale είναι ερμηνευτικά ο καλύτερος (πιο γήινος) Batman. Ο χαρακτήρας του είναι πολύ κοντά στο σήμερα. Μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος του ταίριαξε και σεναριακά. Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή, διαθέτει ένα από τα ωραιότερα φινάλε όλων των εποχών. Ήταν η πιο εμπορική ταινία (είχε το ρεκόρ για πρεμιέρα) από όλα τα Batman και Superman μαζί της DC (Detective Comics). O Christopher Nolan ήρθε σε επαφή με τον Giorgio Armani (1934-2025) για να επιμεληθεί το ντύσιμο του Christian Bale, στο The Dark Knight του 2008. Ο Bruce Wayne φοράει Armani! Ενδεχομένως και στο The Dark Knight Rises (ακόμα και το Batsuit είναι βελτιωμένο).

Η «Οδύσσεια» ξεπέρασε σε άνοιγμα το «The Dark Knight Rises» και όπως φαίνεται θα γίνει η πιο εμπορική ταινία του Christopher Nolan. To πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής (16 Ιουλίου η πρεμιέρα), έφερε σε εισπράξεις 264 εκατομμύρια δολάρια. Το Budget ήταν στα $250. Τώρα το «The Odyssey» τρέχει με 364 εκατομμύρια δολάρια και ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι…

Ο Nolan δήλωσε πρόσφατα, ότι στη καριέρα του έχει δει το συνεργείο να χειροκροτά ηθοποιό στα γυρίσματα μόλις δύο φορές. Η πρώτη ήταν ο Heath Ledger στο ρόλο του ως Joker (2008) και η δεύτερη η Samantha Morton ως Κίρκη στην Οδύσσεια (θα δω την ταινία και θα σας πω).

Βλέποντας το The Dark Knight καταλαβαίνουμε Cinema

Βλέποντας τον Σκοτεινό Ιππότη, καταλαβαίνoυμε καθαρά τι είναι το Σινεμά και τι μπορεί να προσφέρει. O Nolan δεν χρησιμοποιεί σχεδόν ποτέ Green Box, επειδή θέλει οι περισσότερες σκηνές να γυρίζονται σε φυσικό περιβάλλον. Είναι πιο ρεαλιστικό. Είναι γνωστό ότι αποφεύγει το CGI. Στην Οδύσσεια (η σκηνή με τους γίγαντες) επέλεξε άνδρες με επιβλητικό σωματότυπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

You either die a hero , or you live long enough to see yourself become the villain

Στον Σκοτεινό Ιππότη, η σκηνή με την νταλίκα που αναποδογυρίζει είναι αληθινή. Είναι γυρισμένη σε στενό δρόμο του Σικάγο και μάλιστα με κτίρια ανάμεσα. Τα γυρίσματα πρόσφεραν 45 εκατομμύρια δολάρια στην τοπική οικονομία και δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας. Ο Chris ανησυχούσε (ήταν ρίσκο στην ουσία) για το τι θα συνέβαινε εάν η νταλίκα ξέφευγε της κατάστασης στους γύρω δρόμους (καλοκαιρινό το μαγαζί…).

To πιο πρόσφατο Όσκαρ μετά θάνατον στο Cinema για τον Heath Ledger

Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Heath Ledger (Joker). Το αγαλματίδιο δόθηκε μετά θάνατον (ο Ledger πέθανε στις 22/01/2008). Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στις 16 Ιουλίου (όπως και στην Οδύσσεια) του 2008 στην Αυστραλία. Η ερμηνεία του Χιθ Λέτζερ ως Joker έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου. Ανεπανάληπτος είναι και ο Joaquin Phoenix (Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου) ως Joker (2019). Για το Δίκτυο του 1976 (Network), ο Peter Finch κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου μετά θάνατον. Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το είχε πάρει τότε το πρώτο Rocky.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έργο ατμοσφαιρικό. Οι συγκινησιακές σκηνές δεν λείπουν στον Σκοτεινό Ιππότη. Η πλοκή είναι φοβερή και τα πλάνα εντυπωσιακά. Όσο για την μουσική, υπογράφει ο μετρ του είδους Hans Zimmer (The Rock και πολλά άλλα).

Δείτε το trailer: