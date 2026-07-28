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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Κρίστοφερ Νόλαν – Τον συνεχάρη για την απόδοση της “Οδύσσειας” στη μεγάλη οθόνη

"Σημαντική η συμβολή της ταινίας στο ενδιαφέρον για την αρχαία Ελλάδα"

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Κρίστοφερ Νόλαν – Τον συνεχάρη για την απόδοση της “Οδύσσειας” στη μεγάλη οθόνη
Ντία Μούλου
UPD: 08:59

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα της Δευτέρας 27/7 συνομιλία με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

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Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η «Οδύσσεια» και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα.

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