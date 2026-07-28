Η «Οδύσσεια» ξεπέρασε τα 650 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και πάει να καταρρίψει κάθε ρεκόρ – Ο Νόστος του Ομήρου

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Η «Οδύσσεια» γίνεται σιγά σιγά το απόλυτο Blockbuster του καλοκαιριού, ενδεχομένως και όλης της χρονιάς! Οι προσδοκίες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Ο Κρίστοφερ Νόλαν οδεύει ολοταχώς για ιστορικό ρεκόρ στον κινηματογράφο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «The Odyssey» στο 2ο τριήμερο προβολής του συγκέντρωσε 90 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική. Το έργο αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 650 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Η πρόβλεψη της παραγωγής για την Κυριακή ήταν στα 639, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Σε διάστημα δύο εβδομάδων έχουμε $650 εκατομ. και βρισκόμαστε μόνο στα τέλη Ιουλίου.

ΙΜΑΧ κάμερες – ειδικά συστήματα κινηματογράφησης

Μόνο το Imax έχει συνεισφέρει 140 εκατομμύρια δολάρια στις παγκόσμιες πωλήσεις εισιτηρίων για την Οδύσσεια. Πολύς κόσμος στην Ελλάδα (και από μαρτυρίες φίλων) θέλει να απολαύσει το έργο σε ΙΜΑΧ αίθουσα. Ήδη στα Village και στα Cineplexx, οι περισσότερες θέσεις για την ΙΜΑΧ είναι εξαντλημένες για αρκετές μέρες. Υπάρχουν περιορισμένες θέσεις για συγκεκριμένες ώρες προβολής. Η αλήθεια είναι ότι την Οδύσσεια του Nolan αξίζει να τη δείτε σε αίθουσα κινηματογράφου υψηλής ευκρίνειας, με τεράστια οθόνη, καθαρό ήχο και φυσικά πολύ καλή ποιότητα εικόνας.

Οι IMAX κάμερες χρησιμοποιούν φιλμ 70mm και προσφέρουν υψηλή ανάλυση. Καταγράφουν την εικόνα με δεκαπλάσια ανάλυση από το κλασικό φιλμ 35mm. Η οθόνη γεμίζει πλήρως και δείχνει περισσότερη λεπτότητα επάνω, κάτω και στα πλάγια. Η εμπειρία θέασης σε αυτήν την περίπτωση είναι εντυπωσιακή και ο Christopher Nolan, όπως ήδη γνωρίζουμε, φρόντισε για αυτό. Η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70mm. O κόσμος βέβαια προτιμά και το θερινό Cinema γεγονός που αυξάνει τον αριθμό εισιτηρίων στα ταμεία.

Η «Οδύσσεια» γίνεται η δεύτερη ταινία στην ιστορία της IMAX που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, μετά το «Avengers: Endgame» του 2019

H «Οδύσσεια» και το «Spider-Man: Brand New Day» τις επόμενες μέρες θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις και θα γίνουν οι πιο επικερδείς ταινίες για το 2026 (μέχρι στιγμής). Μαζί με το «Toy Story 5», το «The Super Mario Galaxy Movie» και το «Michael».

H «Οδύσσεια» στην Κίνα

Η Κίνα προετοιμάζεται ήδη (τεράστια αγορά – το Hollywood επενδύει τα τελευταία χρόνια) για την προβολή της Οδύσσειας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα θα διαθέσει τις περισσότερες ΙΜΑΧ αίθουσες (κοντά στις 800) για την προβολή της. H ταινία θα κυκλοφορήσει στην ηπειρωτική Κίνα στις 14 Αυγούστου. Ο Christopher Nolan και ο Matt Damon αναμένεται να φτάσουν στο Πεκίνο στις 30 Ιουλίου στο China National Film Museum για την εκδήλωση κόκκινου χαλιού που διοργανώνεται για εμπορική ταινία. Το κρατικό αυτό Ίδρυμα είχε φιλοξενήσει και την αρχική κινεζική πρεμιέρα του «Avatar» στα πρώτα χρόνια της Imax στη χώρα. Τώρα έρχεται το «The Odyssey».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ομήρου Οδύσσεια» – Το ενδιαφέρον του κόσμου για το βιβλίο

Με αφορμή την ταινία, ο κόσμος θέλει να μάθει για τον Όμηρο και την Οδύσσεια. Οι πωλήσεις του βιβλίου αυξάνονται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το ενδιαφέρον μεγαλώνει για την ελληνική γλώσσα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ο Όμηρος είναι ο πρώτος μεγάλος δημιουργός της ευρωπαϊκής και δυτικής λογοτεχνίας. Η επιρροή των ομηρικών επών στο δυτικό πολιτισμό είναι μεγάλη, τόσο στη λογοτεχνία και τη μουσική όσο στην τέχνη και τον κινηματογράφο. Ίσως το κοινό θέλει να καταλάβει τον Όμηρο, τον αρχαίο Έλληνα ποιητή που έγραψε μια από τις σημαντικότερες ιστορίες στην ανθρωπότητα. Επειδή αυτό που έχει σημασία για τον Όμηρο και τον Ήρωα μας τον Οδυσσέα, είναι ο νόστος. Η επιστροφή στην πατρίδα.

Η ζωή του κάθε ανθρώπου έχει πολλές περιπέτειες. Πειρασμοί υπάρχουν πολλοί. Οι υποσχέσεις είναι ακόμα περισσότερες. Κακά τα ψέματα η ζωή δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Κανείς δεν θα σε χτυπήσει πιο σκληρά από την ίδια τη ζωή (ή τη μοίρα αν θέλετε). Αυτό όμως που ίσως να έχει σημασία είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να παραμένει προσηλωμένος στο στόχο του (αφοσιωμένος. Πρέπει να σηκώνεται και να ανταποδίδει τα χτυπήματα. Σειρήνες πάντα θα ακούγονται. Η Οδύσσεια γράφτηκε πριν από 3.000 χρόνια και η ιστορία της συνεχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού, παγκοσμίως. Μπορεί ο κόσμος να θέλει να συνδεθεί με την ελληνική μυθολογία. Να μελετήσει τους κλασικούς της εποχής οι οποίοι με την σκέψη τους πρόσφεραν τα μέγιστα στον πολιτισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Οδυσσέας αρνήθηκε την αθανασία από την Καλυψώ. Διάλεξε τον δρόμο της επιστροφής. Την επιστροφή στο σπίτι του, στη γυναίκα του την Πηνελόπη και στο γιο του τον Τηλέμαχο. Επέλεξε να γυρίσει στους ανθρώπους που τον περιμένουν. Αυτή είναι και η κενρική ιδέα του Ομήρου. Ο νόστος και ο ψυχικός πόνος. Η νοσταλγία για την πατρίδα και την οικογένεια. Έννοιες τόσο σημαντικές που (όπως φαίνεται) χάνονται στις μέρες μας. O θεσμός της Οικογένειας είναι πάντα στο μυαλό και στην καρδιά του πολυμήχανου Οδυσσέα. Η λαχτάρα της επιστροφής είναι η κινητήριος δύναμη για τον ίδιο. Οι ταινίες είναι απλά ταινίες, μαζί με τις εικόνες και τα πλάνα τους. Η ιδέα όμως του Ομήρου, ο νόστος, δεν θα σβήσει ποτέ.

Όπως έχει πει και ο Martin Scorsese: «Οι ταινίες ξυπνάνε το όραμά μας και διευρύνουν τους ορίζοντες μας. Μας ταξιδεύουν σε μέρη που δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επενδύει πάντα στις σχέσεις των ανθρώπων (θυμηθείτε το φινάλε του The Dark Knight Rises) και στο ότι ο Ήρωας μας φτάνει επιτέλους στην Ιθάκη του. Αυτό που έχει ανάγκη ο καθένας μας…