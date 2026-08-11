Η Οδύσσεια πηγαίνει εξαιρετικά και στα θερινά Σινεμά – Σπάει τα ταμεία!!!

του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Αυτή τη στιγμή ο Christopher Nolan είναι ο 3ος πιο εμπορικός σκηνοθέτης όλων των εποχών, πίσω πάντα από τον Steven Spielberg και τον James Cameron. To The Odyssey είναι η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του Nolan, ξεπερνώντας το The Dark Knight και The Dark Knight Rises. Σε λίγες μόνο μέρες, από την ημερομηνία προβολής του έργου η Οδύσσεια ξεπέρασε και τις εισπράξεις (με διαφορά) του Oppenheimer. Η ταινία συνεχίζει να καλπάζει στα ταμεία. Είναι το απόλυτο Blockbuster του καλοκαιριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αδιαχώρητο στα θερινά Σινεμά

Εκτός από τις κινηματογραφικές αίθουσες (για την IMAX στα Village γίνεται ο χαμός), ο κόσμος προτιμά την Οδύσσεια και στα θερινά. Η λαχτάρα του κόσμου είναι τέτοια που την περίοδο των διακοπών τηλεφωνούν στα ταμεία 1 εβδομάδα πριν για να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά συμβαίνει. Ιδιαίτερα στα νησιά. Δεν σας κρύβω ότι προσωπικά θα το δω και δεύτερη φορά (για καλύτερη άποψη). Είναι καθαρά έργο για κινηματογράφο.

Ο Christopher Nolan είναι πολύ κοντά με το Έπος του Ομήρου. Δεν αναφέρει βέβαια κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες ο σκηνοθέτης. Μεταφέρει την ιστορία με τη δική του ματιά. Επιμένει λίγο παραπάνω στο παλάτι και στους μνηστήρες, ενώ θα μπορούσε να δείξει περισσότερο τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Δεν δείχνει καθόλου το νησί των Φαιάκων, ούτε καν την Ναυσικά. Παρόλα αυτά η ταινία δεν θα σας κουράσει. Οι τρεις ώρες περνάνε γρήγορα. Με τα flash back ο Nolan μας βάζει για τα καλά στο ύφος του έργου.

Ο Matt Damon γίνεται ο ρόλος (είναι μεγάλος ηθοποιός), παρόλο που στην αρχή δεν σας πείθει για Οδυσσέας. Η Charlize Theron είναι φοβερή ηθοποιός και σίγουρα θα σας μαγέψει. Η Anne Hathaway ως Πηνελόπη, πιστεύω ότι θα είναι υποψήφια για το Όσκαρ Α´Γυναικείου Ρόλου. Το έργο είναι καλό, αλλά τους περισσότερους δεν μας έπεισε. Αναφέρομαι κυρίως στους φαν (και σε μένα) του Nolan. Μην ξεχνάτε ότι έγινε μεγάλη διαφήμιση και όπως είπε ο Chris: ´´Δεν υπάρχει κακή διαφήμιση´´. Σημαντικό στοιχείο είναι που γίνεται αναφορά στην Αυλίδα, που δεν φυσούσε άνεμος για να ξεκινήσουν τα πλοία. Ο Αγαμέμνωνας έπρεπε να θυσιάσει την κόρη του Ιφιγένεια, επειδή η Θεά Άρτεμη είχε θυμώσει μαζί του επειδή της είχε σκοτώσει το Ιερό της Ελάφι. Η Άρτεμις λυπάται στο τέλος την νεαρή Ιφιγένεια και τοποθετεί στο βωμό ένα ελάφι (Ιφιγένεια εν Αυλίδι).

Ο Robert Pattinson είναι πολύ καλός ως Αντίνοος. Δυναμική η Samantha Morton ως Κίρκη. Όλο το cast των ηθοποιών. Ο Τom Holland (σπάει τα ταμεία και το Spider Man: Brand New Day) ως Τηλέμαχος παίζει πειστικά.

Η σκηνή στον Άδη είναι κορυφαία

Τα υπόλοιπα επί της οθόνης…