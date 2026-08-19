Καιρός: Ανεβαίνει στους 39 βαθμούς η θερμοκρασία την Πέμπτη – Πού θα «χτυπήσει» η ζέστη

Με ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός την Πέμπτη 20 Αυγούστου, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

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Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν σε ένταση τα 5 μποφόρ.

Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, με τις υψηλότερες τιμές να αναμένονται στη Θεσσαλία.

Ειδικότερα, στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 13 έως 32-34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 16 έως 35-36 και τοπικά έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 37-39 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 17 έως 34-35 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται θερμοκρασίες από 18 έως 36-37 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

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Στα Επτάνησα ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 19 έως 34-36 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 16 έως 32-34 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ωστόσο, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 36-37 βαθμούς.

Έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ.

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Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 4 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική και την Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς, με εντάσεις 2-3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.