Αγγελική Ηλιάδη: Ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Παπαμήτρου – «Υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν όρια»

Νέα σελίδα στην επαγγελματική της πορεία αποφάσισε να γυρίσει η Αγγελική Ηλιάδη, καθώς ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον μάνατζέρ της, Χρήστο Παπαμήτρου. Η γνωστή τραγουδίστρια γνωστοποίησε το γεγονός μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μάλιστα η Αγγελική Ηλιάδη διευκρίνισε ότι η απόφαση να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική σχέση δεν πάρθηκε εξαιτίας μιας μεμονωμένης διαφωνίας, αλλά έπειτα από μια σειρά γεγονότων και συμπεριφορών που, σύμφωνα με τη δική της πλευρά, δεν συνάδουν με τα επαγγελματικά και ηθικά όρια που θέτει η ίδια στις συνεργασίες της.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να γνωστοποιήσω την λήξη της συνεργασίας μου με τον Χρήστο Παπαμήτρου. Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή.

Δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ λεπτομέρειες ή καταστάσεις που αφορούν επαγγελματικές σχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα. Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία. Υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές που για μένα ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού και κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία.

Από σήμερα, λοιπόν, η επαγγελματική μας δρόμοι χωρίζουν οριστικά. Επιλέγω να μην πω περισσότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια φαίνεται και σ’ αυτά που επιλέγουμε να μη δημοσιοποιούμε”, έγραψε κλείνοντας στην ανάρτησή της η Αγγελική Ηλιάδη.