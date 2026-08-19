Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του – «Δεν έφυγες με απωθημένα»

Ένας χρόνος έχει περάσει από την απώλεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα και η απουσία του παραμένει έντονη για τους ανθρώπους που τον αγάπησαν. Ανήμερα της επετείου του θανάτου του, ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, θέλησε να τον τιμήσει δημόσια, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της ζωής τους, κρατώντας ζωντανές μικρές καθημερινές αναμνήσεις που απέκτησαν πλέον ξεχωριστή αξία. Ανάμεσά τους βρίσκονται και στιγμιότυπα που είχε τραβήξει ο ίδιος ο πατέρας του, είτε από τις κοινές τους στιγμές είτε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών και των εξορμήσεών του.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

Χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έγραψε: “Ένας χρόνος πέρασε και χαζεύω τις εκατοντάδες φωτογραφίες που βγάζαμε ή μας έστελνες από όπου πήγαινες! ‘Ετσι θα σε θυμάμαι πάντα, και χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα. Χαίρομαι που έχω τοσες στιγμές από σένα, χαιρομαι που ηπιαμε εκείνο τον καφέ, προλάβαμε να βγάλουμε το βιβλίο, άκουγα προσεκτικά όλα όσα μου έλεγες, ακόμα και αν διαφωνούσα σε πολλά, ελπιζω να ημουν εκεί σχεδόν πάντα”.

“Βέβαια αυτό το “πάντα”, τελειωσε το πρωί της 24ης Αυγούστου, αλλά για εμάς συνεχίζεται και όπως λέει η @lady_pavl οι ψυχές είναι πουλιά και πιστεύουμε ότι έρχονται και μας “μιλάνε”.*Την Κυριακή 23/8 στις 11:45 θα τελεστεί στο Α’ νεκροταφείο (ναος Αγιων Θεοδώρων), ετησιο μνημοσυνο για τον πατέρα μας. **20 φωτογραφίες που ανταλλάξαμε”, σημείωσε κλείνοντας ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.