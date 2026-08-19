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Σύρος: Πρόβλημα στο «EUROCHAMPION JET» με 459 επιβάτες – Ανεστάλη προσωρινά ο απόπλους

Παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στους δεξιούς υδροπροωθητήρες – Μετά την προσκόμιση του απαραίτητου πιστοποιητικού, το πλοίο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του

Σύρος: Πρόβλημα στο «EUROCHAMPION JET» με 459 επιβάτες – Ανεστάλη προσωρινά ο απόπλους
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Προσωρινή αναστολή απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «EUROCHAMPION JET», σημαίας Κύπρου, μετά τον κατάπλου του στο λιμάνι της Σύρου λόγω δυσλειτουργίας που παρουσιάστηκε στους δεξιούς υδροπροωθητήρες.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Θήρα.

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Μετά τον εντοπισμό της δυσλειτουργίας ανεστάλη ο απόπλους του από τη Σύρο.

Συνέχισε το δρομολόγιο με 459 επιβάτες

Στη συνέχεια, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού από τον αρμόδιο νηογνώμονα, επετράπη ο απόπλους του «EUROCHAMPION JET».

Το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Σύρου για να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του, μεταφέροντας 459 επιβάτες, 27 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 10 δίκυκλα.

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