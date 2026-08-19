Νικολίνα Νικολούζου: “Απασφάλισε” για τη φυλομετάβασή της – “Φοβόμασταν πώς θα το πάρει ο παππούς μου”

Η Νικολίνα Νικολούζου έχει επιλέξει από την πρώτη στιγμή που συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της πορεία, αλλά και για τη διαδικασία της φυλομετάβασής της. Η ίδια συστήθηκε στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο «My Style Rocks», όπου ξεχώρισε τόσο για το προσωπικό της στιλ όσο και για την ανοιχτή στάση της απέναντι στη ζωή της.

Η παρουσία της στο reality μόδας ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση. Μια νίκη που, όπως είχε δηλώσει τότε, είχε για εκείνη ξεχωριστή σημασία, καθώς την αφιέρωσε στην queer κοινότητα. Απαντώντας σε ένα Q&A μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Νικολίνα Νικολούζου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις αλλαγές που έχει κάνει στην εξωτερική της εμφάνιση, καθώς επίσης και στον τρόπο που ο παππούς και η γιαγιά της αντιμετώπισαν την φυλομετάβασή της.

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“Η γιαγιά μου το πήρε αρκετά καλά, νομίζω ότι, μετά τους γονείς μου, ήταν η πρώτη που το έμαθε. Όμως επειδή η γιαγιά μου και ο παππούς μου μένουν σε ένα χωριό, και οι γονείς μου και η θεία μου φοβόμασταν πώς θα το πάρει ο παππούς μου. Μέχρι τον πρώτο χρόνο που ήμουν κοινωνικά κορίτσι δεν το γνώριζε ο παππούς μου.

Του έκανε μια μέρα μια συζήτηση η θεία μου και ήταν πολύ εντάξει. Με είχε πάρει μία μέρα τηλέφωνο και μου είπε “εγώ θέλω να έχεις το δικό μου όνομα”. Και κάπως έτσι βγήκε το Νικολίνα. Ο παππούς μου είναι ο νούμερο 1 φαν μου”, είπε κλείνοντας η Νικολίνα Νικολούζου.