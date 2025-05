Μπορεί να έχει σώσει τον κόσμο αμέτρητες φορές στις οθόνες, να έχει εκτελέσει τις πιο απίστευτες επικίνδυνες σκηνές χωρίς κασκαντέρ και να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ για δεκαετίες. Ωστόσο, αυτό που έκανε τον Τομ Κρουζ να γίνει viral τις τελευταίες ημέρες δεν ήταν κάποια από τις ταινίες του, αλλά ο… τρόπος που τρώει ποπ κορν!

Ένα βίντεο από ειδική προβολή της ταινίας «Mission: Impossible – The Final Reckoning», όπου ο 62χρονος ηθοποιός φαίνεται να βάζει ένα-ένα τα ποπ κορν στο στόμα του, πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα σχολίων στα social media. Οι χρήστες δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν, κάνοντας το «ποπ κορν-γκέιτ» του Κρουζ το απόλυτο θέμα συζήτησης.

Διαβάστε επίσης: Το νέο «Mission: Impossible» στην κορυφή του box office της Νότιας Κορέας

«Ο τρόπος που το κάνει με τρομάζει», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να τρώει ποπ κορν όπως ο Τομ Κρουζ». Η ακρίβεια, η σχεδόν χειρουργική προσέγγιση με την οποία ο ηθοποιός απολάμβανε το σνακ του, προκάλεσε δέος και αμηχανία ταυτόχρονα.

Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να πάρουν διαστάσεις φιλοσοφικές. «Τα τρώει σαν μεγάλος άνθρωπος», παρατήρησε κάποιος, ίσως υπονοώντας μια πρωτοφανή ωριμότητα στην κατανάλωση ποπ κορν.

Άλλοι πάλι, προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα: «μου θυμίζει τεχνητή νοημοσύνη: μιμείται τη συμπεριφορά του ανθρώπου με έναν ιδιαίτερα παράξενο τρόπο».

I'll use this time to talk about the absolutely insane information Tom Cruise gave in his pre-screening speech. First, he asked us all not once but twice if we had popcorn (I showed him my bucket to confirm) and then he goes "I normally eat two big buckets myself during a movie" https://t.co/EwBQgXN6lA