Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Λένα Δροσάκη ξανά μαζί για τον γιο τους! (φωτογραφίες)

Η Λένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μπορεί να έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο εξακολουθούν να διατηρούν άριστες σχέσεις ως γονείς του γιου τους, Αναστάση.

Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν ξανά μαζί με αφορμή τα γενέθλια του μικρού τους, διοργανώνοντας ένα ξεχωριστό πάρτι, με στόχο να του χαρίσουν όμορφες στιγμές. Μέσα από αναρτήσεις που δημοσίευσαν στους λογαριασμούς τους στα social media, μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη γιορτή, δείχνοντας πως προτεραιότητά τους παραμένει το παιδί τους.

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Η συνεργασία τους ως γονείς δεν είναι κάτι καινούργιο. Παρά τον χωρισμό τους το 2023, οι δύο ηθοποιοί έχουν δώσει αρκετές φορές το «παρών» μαζί σε σημαντικές στιγμές του γιου τους, όπως σε σχολικές εκδηλώσεις και οικογενειακές δραστηριότητες, επιλέγοντας να διατηρούν ένα ήρεμο κλίμα για χάρη του.

Άλλωστε, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση που έχει σήμερα με την πρώην σύζυγό του, τονίζοντας ότι, μετά τον χωρισμό, έχτισαν σταδιακά μια νέα ισορροπία μέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την ευημερία του γιου τους.

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