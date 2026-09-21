Νίκος Βέρτης για Μαζωνάκη: «Πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Γιώργο»

Με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια μίλησε ο Νίκος Βέρτης για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενος τόσο στην προσωπική σχέση που είχε μαζί του όσο και στην προσπάθεια που, όπως αποκάλυψε, είχαν κάνει άνθρωποι από το περιβάλλον του για να τον στηρίξουν.

Ο γνωστός τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι αυτό που τον πλήγωσε περισσότερο ήταν η θλίψη που, κατά τη δική του αντίληψη, βίωνε ο καλλιτέχνης το τελευταίο διάστημα.

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«Πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε»

Ο Νίκος Βέρτης περιέγραψε το συναίσθημά του για την απώλεια του συναδέλφου του, λέγοντας:

«Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Δεν το δέχεσαι αυτό. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ είναι ότι ήταν θλιμμένος».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσπάθεια ανθρώπων που βρίσκονταν γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη να του προσφέρουν στήριξη.

Όπως είπε, «πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε», προσθέτοντας ότι αυτό που έμεινε στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν ήταν η σκέψη πως θα ήθελαν να είχαν καταφέρει να τον βοηθήσουν περισσότερο ώστε να είναι καλά.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί την προσωπική περιγραφή του Νίκου Βέρτη για όσα βίωνε ο φίλος και συνάδελφός του και δεν συνδέεται από τον ίδιο με τα αίτια ή τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής δικαστικής έρευνας.

«Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ»

Ο Νίκος Βέρτης μίλησε και για τον καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο, όπως είπε, αγαπούσε ιδιαίτερα.

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Τόνισε ότι θα του λείψει πολύ, χαρακτηρίζοντάς τον «μάγκα με όλη τη σημασία της λέξεως» και σημειώνοντας ότι διέθετε έναν απολύτως δικό του χαρακτήρα.

Για τον Βέρτη, το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι τεράστιο, ενώ εκτίμησε ότι μετά τον θάνατό του ο κόσμος θα αντιληφθεί ακόμη περισσότερο τη σημασία της καλλιτεχνικής του παρουσίας.

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«Στον Γιώργο περνούσα αλλιώς»

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε ακόμη τις φορές που επέλεγε να διασκεδάσει στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν ο Μαζωνάκης.

Όπως περιέγραψε, η φωνή του είχε έναν απολύτως αναγνωρίσιμο χαρακτήρα, ενώ ο ίδιος ένιωθε διαφορετικά όταν πήγαινε να τον ακούσει.

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Ο Βέρτης εξομολογήθηκε μάλιστα ότι μετά τον θάνατό του αναρωτήθηκε «πού θα πάω;», καθώς, παρά το γεγονός ότι έχει φίλους καλλιτέχνες, στον Μαζωνάκη χαλάρωνε και διασκέδαζε με διαφορετικό τρόπο.

«Όταν έβγαινε στη σκηνή, το βλέμμα ήταν εκεί πάνω»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σκηνική παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Ο Νίκος Βέρτης τον χαρακτήρισε σόουμαν και σταρ, περιγράφοντας την ικανότητά του να τραβά επάνω του όλα τα βλέμματα όταν εμφανιζόταν στη σκηνή.

Μίλησε επίσης για τη μεγάλη αντίδραση του κόσμου μετά την είδηση του θανάτου του, επισημαίνοντας ότι συγκινήθηκαν ακόμη και άνθρωποι που μπορεί να μην είχαν παρακολουθήσει ποτέ ζωντανά τον τραγουδιστή.

Ο Βέρτης συνέκρινε αυτή την έκφραση αγάπης με όσα είχε δει μετά τους θανάτους άλλων ιδιαίτερα αγαπητών καλλιτεχνών, όπως ο Βασίλης Καρράς, ο Παντελής Παντελίδης, ο Τόλης Βοσκόπουλος και ο Αντώνης Βαρδής.

Ο ίδιος είχε βρεθεί πριν από λίγες ημέρες και στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια, όπου είχε δηλώσει ότι τον αγαπούσε πολύ και ότι θεωρούσε άδικο αυτό που συνέβη.