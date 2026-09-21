Ένταση μεταξύ Γεωργιάδη και Λιάγκα για τον θάνατο Μαζωνάκη: “Θα στέλνουμε τον «Ηρακλή Πουαρό – Λιάγκα» για ελέγχους – Μην είστε ειρωνικός”

Κόντρα μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Γιώργο Λιάγκα σημειώθηκε κατά τη συνέντευξη του υπουργού Υγείας στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1, σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, η ένταση κορυφώθηκε όταν ο παρουσιαστής και τα υπόλοιπα στελέχη της εκπομπής απηύθυναν ερωτήσεις για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στον χώρο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με τον υπουργό Υγείας να επιμένει ότι δεν μπορεί να ακούσει και να απαντήσει λόγω σύνδεσης.

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«Εντάξει τότε, θα στέλνουμε τον Ηρακλή Πουαρό – Λιάγκα για να κάνουμε τους ελέγχους», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Η φράση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του παρουσιαστή. «Μην είστε ειρωνικός κύριε υπουργέ, όταν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος», του απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Σταματήστε πια, τα ξέρετε όλα. Ε, είσαι ο Ηρακλής Πουαρό», αντέτεινε ο υπουργός Υγείας, με τη συζήτηση να ολοκληρώνεται λίγο αργότερα σε εμφανώς τεταμένο κλίμα.

«Έκρυβαν το μηχάνημα όταν γίνονταν οι έλεγχοι»

Η ένταση είχε ξεκινήσει όταν η συζήτηση στράφηκε στους προηγούμενους ελέγχους στο ιατρείο του Κολωνακίου και στο γεγονός ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι κατά τους προηγούμενους ελέγχους το μηχάνημα δεν βρισκόταν σε εμφανές σημείο.

«Όταν γίνονταν οι έλεγχοι στο ιατρείο της Καρνεάδου το μηχάνημα το έκρυβαν, όταν έγινε ο επανέλεγχος μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη το μηχάνημα δεν μπορούσαν να το κρύψουν γιατί είχε πάει η Αστυνομία», ανέφερε.

Ο Γιώργος Λιάγκας επέμεινε στο πώς ήταν δυνατόν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί να μην είχαν εντοπίσει νωρίτερα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με τον υπουργό να απαντά ότι ο ΙΣΑ είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένους ελέγχους.

«Κύριε Λιάγκα, επιμένω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο είχε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους, οκτώ για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι κάτι υποπτεύονταν», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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Ο παρουσιαστής αντέτεινε: «Εγώ όμως μπορώ να σας πω κύριε υπουργέ ότι μπορεί να κάνανε και τα στραβά μάτια». «Εάν ήθελαν να κάνουν τα στραβά μάτια, δεν θα πήγαιναν οκτώ φορές», απάντησε ο υπουργός.