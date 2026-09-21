Αναβάλλεται η συναυλία του Σπανουδάκη στο Μεσολόγγι λόγω προβλήματος υγείας του συνθέτη

Μια δυσάρεστη είδηση για τους φιλόμουσους που ετοιμάζονταν να χαρούν τον δημοφιλή συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη στο Μεσολόγγι, στην προγραμματισμένη του συναυλία για τις 26 Σεπτεμβρίου, καθώς ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με ανακοίνωσή του ειδοποίησε ότι αναβάλλεται για λόγους υγείας του καλλιτέχνη και κατόπιν σχετικής ιατρικής σύστασης.

Η συναυλία, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, είχε σχεδιαστεί ως μια ιδιαίτερη μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο Μεσολόγγι, στην Έξοδο και στους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Υπό την εμπνευσμένη μπαγκέτα του διαλεχτού συνθέτη επρόκειτο να συμπράξουν η Χωρωδία “Μελωδοί”, η Δημοτική Χωρωδία Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, η Φιλαρμονική «Ιερός Λόχος» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής «Διονύσιος Σολωμός», ώστε να τιμήσουν την Ιερή Πόλη, που έμεινε στην Ιστορία για την ηρωϊκή θυσία των κατοίκων τους κατά την Έξοδό τους για να ξεφύγουν από το ξίφος του κατακτητή κι έπεσαν για την Ελευθερία.

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Διακόσια χρόνια μετά, ο Σταμάτης Σπανουδάκης συνομιλώντας με αυτή την πνευματική παρακαταθήκη, επρόκειτο να παρουσιάσει σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση νέες συνθέσεις του εμπνευσμένες από την Έξοδο, καθώς και επιλεγμένα εμβληματικά έργα του. Τη μουσική παράσταση θα πλαισίωναν επίσης πρωτότυπα εικαστικά και οπτικοακουστικά στοιχεία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία στον ιστορικό αυτό τόπο.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου για την αναβολή της συναυλίας «προτεραιότητα αποτελεί η υγεία του Σταμάτη Σπανουδάκη. Η δημοτική Αρχή εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία και πλήρη ανάρρωση και για σύντομη επιστροφή στη δημιουργική και καλλιτεχνική του δραστηριότητα».

«Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία της διοργάνωσης. Η προσπάθεια που καταβλήθηκε επί μήνες αποτελεί από μόνη της έκφραση σεβασμού προς την ιστορική μνήμη και την παρακαταθήκη της Ιερής Πόλης», προσθέτει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, ευχαριστώντας όλους για την πολύτιμη στήριξή τους.