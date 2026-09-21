Μαζωνάκης – Γεωργιάδης για Γάκα: «Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος – Έκρυβε το μηχάνημα στους ελέγχους»

Νέα στοιχεία και ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές για την υπόθεση του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, περιελάμβανε η συζήτηση στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή της Νίκης Τάσου Οικονομόπουλου.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε ονομαστικά στη γιατρό Ιωάννα Γάκα, η οποία έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του τραγουδιστή, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

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«Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε, εν γνώσει της, τη νομοθεσία του ελληνικού κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η τοποθέτηση του υπουργού έρχεται ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η προφυλάκιση αποτελεί προσωρινό δικονομικό μέτρο και όχι κρίση περί ενοχής.

Όλες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση συγκεντρώνονται στη σελίδα του DEBATER για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Γεωργιάδης: «Έκρυβε το μηχάνημα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του υπουργού στους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι κατά τους προγραμματισμένους αλλά και τους απροειδοποίητους ελέγχους η γιατρός «προφανώς έκρυβε το μηχάνημα».

Επικαλέστηκε μάλιστα όσα, όπως είπε, έχει καταθέσει υπάλληλος του ιατρείου, σύμφωνα με την οποία διαγράφονταν ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος και το ίδιο το μηχάνημα αποκρυπτόταν προκειμένου να μην εντοπιστεί κατά τους ελέγχους.

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Πρόκειται για ισχυρισμούς που αποδίδονται στον υπουργό Υγείας και σε μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης και εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας.

Οι έλεγχοι που απαρίθμησε στη Βουλή

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε αναλυτικά και στους ελέγχους που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο.

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Όπως είπε, έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2013, 3 Οκτωβρίου 2018, 17 Ιανουαρίου 2024, καθώς και επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του 2025 και του 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην 23η Ιουλίου 2026, όταν η Ιωάννα Γάκα είχε αποστείλει γνωστοποίηση σχετικά με μηχάνημα.

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Σύμφωνα με τον υπουργό, ο ΙΣΑ διαπίστωσε ότι υπήρχε αναντιστοιχία ανάμεσα στο τιμολόγιο και στην περιγραφή που είχε δοθεί περί συνοδού μηχανήματος οζονοθεραπείας και επρόκειτο να εξετάσει το αίτημα και να πραγματοποιήσει νέο έλεγχο.

Το DEBATER έχει ήδη παρουσιάσει αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΣΑ για το τιμολόγιο των 29.509,98 ευρώ και το μηχάνημα Inuspheresis διπλής διήθησης.

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«Η γνωστοποίηση δεν συνιστά άδεια»

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η γνωστοποίηση ενός μηχανήματος στον Ιατρικό Σύλλογο δεν ισοδυναμεί με άδεια για τη χρήση του.

Όπως εξήγησε, όταν ένας γιατρός γνωστοποιεί ένα μηχάνημα στον ΙΣΑ, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει μέχρι να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Κατά τον κ. Γεωργιάδη, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν τηρήθηκε.

Ο ΙΣΑ είχε ανακοινώσει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι σε αυτοψία στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, επισημαίνοντας ότι η εγκατάσταση τέτοιων μηχανημάτων σε ιατρείο δεν επιτρέπεται.

Η αντιπαράθεση για τους «ράμπο» της Υγείας

Ο Τάσος Οικονομόπουλος έθεσε παράλληλα ζήτημα για την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού μετά τις αλλαγές του 2019.

Ο βουλευτής της Νίκης υποστήριξε ότι με τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας περιορίστηκαν σημαντικά οι έλεγχοι που πραγματοποιούνταν από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.

Ο υπουργός Υγείας απέρριψε αυτή την ερμηνεία.

«Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας δεν καταργήθηκε. Μεταφέρθηκε σύσσωμο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οι έλεγχοι συνεχίστηκαν κανονικά», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε επίσης ότι η συγκεκριμένη διοικητική αλλαγή έγινε το 2019, ενώ ο ίδιος ανέλαβε το υπουργείο Υγείας τον Ιανουάριο του 2024.

Η αναφορά στο συνέδριο του 2023

Ένα ακόμη σημείο έντονης αντιπαράθεσης αφορούσε συνέδριο του 2023 στο οποίο συμμετείχε ως ομιλήτρια η Ιωάννα Γάκα.

Ο Τάσος Οικονομόπουλος υποστήριξε ότι η παρουσία της στο συγκεκριμένο συνέδριο και οι αναφορές της σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δημιουργούν ερωτήματα ως προς το ποιοι γνώριζαν την ύπαρξή του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι την ευθύνη για την επιλογή των ομιλητών είχε η επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.

Όπως ανέφερε, πολιτικά πρόσωπα όπως οι Θάνος Πλεύρης, Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Πατούλης είχαν αποστείλει μαγνητοσκοπημένους χαιρετισμούς, γεγονός που, κατά τον υπουργό, δεν αποδεικνύει ότι γνώριζαν τι θα έλεγε ή τι δραστηριότητα ασκούσε κάθε σύνεδρος.

Τι είπε για τη φερόμενη χορήγηση μέθης στον Μαζωνάκη

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο βουλευτής της Νίκης αναφέρθηκε και σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να χορηγήθηκε μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου.

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει εάν πράγματι χορηγήθηκε μέθη και ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται στην αρμοδιότητα των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι εφόσον επιβεβαιωθεί πως χορηγήθηκε μέθη σε παθολογικό ιατρείο υπό αυτές τις συνθήκες, αυτό θα ήταν παράνομο.

«Δεν υπήρξε έγγραφη καταγγελία»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε ακόμη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν είχε υποβληθεί έγγραφη καταγγελία ούτε στο υπουργείο Υγείας, ούτε στον ΙΣΑ, ούτε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Αναφέρθηκε ωστόσο σε προφορική ενημέρωση γιατρού, η οποία, όπως είπε, οδήγησε σε επόμενο έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου.

Ο ΙΣΑ έχει επίσης διευκρινίσει δημόσια ότι είχε λάβει πληροφορία από γιατρό σε άτυπη προσωπική επικοινωνία και ότι, παρότι εκείνος δεν προχώρησε σε έγγραφη καταγγελία, δόθηκε εντολή για απροειδοποίητο έλεγχο.

Σε λειτουργία το Med Watch

Τέλος, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι από τις προηγούμενες ημέρες έχει τεθεί σε λειτουργία το Med Watch, το οποίο, όπως είπε, έως την επόμενη Δευτέρα θα λειτουργεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχου των ιδιωτικών παρόχων υγείας, καθώς και ψηφιακό σύστημα μέσω του οποίου ο πολίτης θα μπορεί να ενημερώνεται για το τι επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε κάθε ιατρείο.