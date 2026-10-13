Νίκος Μέλλος: “Αφότου διαγνώστηκα με καρκίνο, έπεσα με τη μηχανή στο γύρισμα και έμεινα τέσσερις μήνες ακίνητος με βίδες”

Ο Νίκος Μέλλος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή “The 2Night Show” του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας 12/10 και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Ο ηθοποιός μίλησε για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και για μια προσωπική δοκιμασία που σημάδεψε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Μέλλος έκανε μια συγκινητική αναδρομή στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, περιγράφοντας τη μάχη του με τον καρκίνο και εξηγώντας τι τον οδήγησε στην απόφαση να μιλήσει ανοιχτά για αυτή τη δύσκολη εμπειρία. «Αφότου είχε περάσει η περιπέτεια, όταν έμαθα ότι είχα ένα καρκίνο τον οποίο τον αφαίρεσα, μετά έγινα καλά και πέρασε λίγος καιρός. Ήμουν στο σπίτι μου. Ήμουν κάπως πιεσμένος, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα μια πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους μου και είχα μια φωτογραφία με τους δικούς μου ανθρώπους που κάναμε μια κίνηση που δεν ήταν τόσο ευπρεπής, που δείχναμε ότι άντε γεια ας πούμε και αυτό το ξεπεράσαμε.

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Επέλεξα να το να το ανεβάσω εκείνη τη στιγμή, να ξορκίσω το κακό και να πω το πόσο σημαντικό ήταν για μένα οι άνθρωποι που είχα. Αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, δε θα ήμουν καλά. Δε θα μπορούσα να ξεπεράσω αυτά που πέρασα. Γιατί το 2021 πέρα από αυτό με τον καρκίνο, μετά από δύο μήνες αφότου διαγνώστηκα, πέσαμε με τη μηχανή στο γύρισμα και έμεινα τέσσερις μήνες έτσι.

Ακίνητος, με βίδες, με λάμες που δεν μπορούσα να περπατήσω. Οπότε, αν σε όλη αυτή τη συνθήκη, σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, πραγματικά από τότε που μπήκε το 2021, δεν είχα τη μάνα μου ας πούμε, να έρθει να μου φέρει φαΐ, τους φίλους μου να έρχονται στο σπίτι μου. Μένω πολύ μακριά από τους φίλους μου. Ερχόντουσαν κάθε βδομάδα σχεδόν ανά δύο μέρες να μου κάνουν παρέα, να με στηρίζουν ψυχολογικά. Πώς θα το έκανα;» εξομολογήθηκε ο ταλαντούχος ηθοποιός.

«Ακόμα διαπραγματεύομαι τι άλλαξε… Έχουν περάσει οκτώ μήνες. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για το πόσο έχω αλλάξει. Μετά την περιπέτεια της υγείας μου άλλαξα τρόπο σκέψης, στο τι δίνω πραγματικά σημασία και βαρύτητα. Είδα ότι τα σημαντικά είναι αλλού, είδα τους ανθρώπους μου με ακόμη περισσότερη αγάπη από όσο τους έβλεπα πριν… Ψάχνω να βρω και εγώ τι με έχει αλλάξει πραγματικά…» ανέφερε επίσης ο Νίκος Μέλλος.