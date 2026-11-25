Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς επέστρεψε στο σπίτι του έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου βρισκόταν μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη.

Ο γνωστός ηθοποιός θα συνεχίσει πλέον τη θεραπεία του στο οικείο περιβάλλον του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η απόφαση της οικογένειάς του να επιστρέψει στο σπίτι συνδέεται με την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του. Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο πνευμονολόγος – εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιατρός, ο ηθοποιός θα βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση. Αν και αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη, μετά την τραχειοστομία στην οποία υποβλήθηκε, η νευρολογική του εικόνα παραμένει χωρίς βελτίωση, ενώ η σίτισή του γίνεται μέσω ορού.