Νίκος Μέλλος: Η προσωπική ζωή, η επιτυχία στην «Γη της Ελιάς» & η διάγνωσή του με καρκίνο

Ο Νίκος Μέλλος προχώρησε σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, μιλώντας ανοιχτά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας την οποία κατάφερε πλέον να αφήσει οριστικά πίσω του.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που ξεχώρισε για την ερμηνεία του στην επιτυχημένη σειρά «Η Γη της Ελιάς», μοιράστηκε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης σε όσους περνούν παρόμοιες δοκιμασίες.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή:

Η καταγωγή και οι σπουδές του

Ο Νίκος Μέλλος κατάγεται από την Ελλάδα, και τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Είναι απόφοιτος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής Βεάκη, μιας από τις ιστορικότερες και πιο απαιτητικές θεατρικές σχολές στην Ελλάδα.

Στην τηλεόραση έχει γίνει γνωστός μέσα από σειρές όπως «Η Γη της Ελιάς», «Ηλέκτρα» και «Το Δίχτυ», ενώ στο θέατρο έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις όπως το «Fucking Men» και το «AFTERPLAY».

Η συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «Η Γη της Ελιάς»

Η συμμετοχή του Νίκου Μέλλου στη σειρά «Η Γη της Ελιάς» του MEGA υπήρξε καθοριστική για την καλλιτεχνική του πορεία, καθώς του προσέφερε την πρώτη μεγάλη του επαφή με το ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό.

Υποδυόμενος τον Άρη, έναν χαρακτήρα που εντάχθηκε στον δεύτερο κύκλο της σειράς, κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, εντυπωσιάζοντας με την ερμηνεία του.

«Είχα περάσει κάστινγκ και μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Αντρέας Γεωργίου, μου είπε πως ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την υποκριτική για να… χάνω τα μαθήματα», έχει δηλώσει για την συμμετοχή του στην σειρά ο νεαρός ηθοποιός.

«Όπως και στον ρόλο μου, έτσι κι εγώ, είχα τρομακτική δυσκολία να χτίσω μια ερωτική σχέση. Ήμουν πολύ ντροπαλός στον ερωτικό τομέα, το μετέφραζα ως συναισθηματικά “ανάπηρος”. Ένιωσα στο φλερτ λες και με σώζει το facebook», είχε πει στο “Mega Καλημέρα”.

Η διάγνωσή του με καρκίνο

Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίκος Μέλλος γνωστοποίησε πως τον Ιανουάριο διαγνώστηκε με καρκίνο, μια είδηση που προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό.

Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφίες από τις ημέρες της νοσηλείας του, περιγράφοντας με ειλικρίνεια το σοκ της διάγνωσης, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν πίστευε ποτέ ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στον ίδιο.

«Αυτή ήταν η αντίδραση όλων μας στο καλοκαιρινό ζώδιο που είπε να με επισκεφτεί στα μέσα του Γενάρη. Από αυτή τη φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα την μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής.

Είχα χάσει την γιαγιά μου από καρκίνο και πάντα στο μυαλό μου φάνταζε ως το απόλυτο κακό (και όχι αδίκως) αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα και πόσο μάλλον σε τέτοια ηλικία. Παρόλα αυτά ακουσα, ένιωσα και είδα την λέξη αγαπώ τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά πήρα όλη την δύναμη που χρειαζόμουν για να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω.

Και εκεί ήθελα εξαρχής να καταλήξω, στο ότι η ζωή μου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η δύναμη έρχεται στο μαζί και στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Ο πραγματικός πλούτος στα μάτια μου πλέον έτσι μετριέται, σε όλους αυτούς που μου είπαν “είμαι εδώ ότι ώρα και όποτε με χρειαστείς” και το εννοούσαν. Σε όλους αυτούς που μου είπαν ότι όλα θα πάνε καλά και με είχαν στον μυαλό τους και ευχόντουσαν τα καλύτερα για εμένα. Έχω πραγματική πίστη στους ανθρώπους και στην καλοσύνη τους, διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει εγώ και έχω στην ζωή μου είναι θεοί #free», έγραψε ο Νίκος Μέλλος.