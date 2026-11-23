Ο Θοδωρής Κατσαφάδος βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας (23/11) στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου συνομίλησε με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την κόρη του, Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία ακολουθεί επίσης τον δρόμο της υποκριτικής, εκφράζοντας την άποψή του για εκείνη.

“Η Μαριλού είναι καλό παιδί…Μπορώ να την κρίνω αντικειμενικά και όχι ως μπαμπάς. Δε θα κάτσουμε όμως να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις…Τον εγγονό μου τον αγαπώ. Δε ξέρω σε ποιόν μοιάζει, είναι μια δική του κατηγορία. Ο εγγονός μου τώρα είναι εννέα χρονών και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ζω κάποιες καταστάσεις αγαπησιάρικες, και βόλτες, κάνουμε διακοπές μαζί, κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και βλέπω και πολύ ωραία πράγματα στο μεγάλωμά του”, ανέφερε αρχικά ο Θοδωρής Κατσαφάδος.

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“Και λέω στην κόρη μου, “με εσένα αυτά δεν τα ζήσαμε ή δεν τα θυμάμαι, ή κάτι άλλο;”… Η καθημερινότητα και οι συνθήκες τώρα είναι άλλες. Εγώ όταν η Μαριλού ήταν μικρή δούλευα πάρα πολύ στο Εθνικό, είχα το πρωί πρόβες για το καλοκαίρι, το βράδυ παραστάσεις, την άλλη μέρα γύρισμα, το παιδί ή κοιμόταν ή πήγαινε στο σχολείο. Δεν είχα την ίδια επαφή με το παιδί μου, με αυτή που έχω τώρα ως παππούς με τον εγγονό μου. Ζω μαζί του κάποιες καταστάσεις και τις χαίρομαι που δεν τις θυμάμαι με την κόρη μου. Διαβάζουμε κιόλας μαζί, αυτό είναι το χειρότερό μου με το διάβασμα”, ανέφερε ο Θοδωρής Κατσαφάδος.