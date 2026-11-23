Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς εξακολουθεί να βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι από πτώση στο σπίτι του, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει κρίσιμη. Τα νεότερα για την πορεία της υγείας του 96χρονου ηθοποιού μετέφερε το πρωί της Δευτέρας (23/11) ο γιατρός του, Ανδρέας Στρατής, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ηθοποιός υποβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή σε τραχειοστομία, καθώς δεν είχε καταστεί εφικτή η αποσωλήνωσή του μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας. Πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, ωστόσο η εικόνα της εγκεφαλικής λειτουργίας του δεν έχει παρουσιάσει θετικές αλλαγές. “Δυστυχώς δεν έχουμε καμία βελτίωση όσον αφορά την εγκεφαλική δραστηριότητα του ασθενούς”, αποκάλυψε ο γιατρός του Δημήτρη Καλλιβωκά.

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Παράλληλα, το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στο σπίτι του δεν έχει αποκλειστεί, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες υποστήριξης. Η όποια εξέλιξη, ωστόσο, θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με τους οικείους του και με βάση τα δεδομένα της υγείας του. “Αυτό θα εξαρτηθεί μετά από συζήτηση με την οικογένειά του, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα αυτά είναι πάρα πολύ λεπτά και αναλόγως την υγεία του ασθενούς”, κατέληξε ο Ανδρέας Στρατής.