Η Ελένη Ράντου αποχαιρέτησε τη μητέρα της με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, γνωστοποιώντας τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια παλιά φωτογραφία των γονιών της, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα”, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η δύσκολη μάχη της μητέρας της με την άνοια

Η Ελένη Ράντου είχε αναφερθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, μέσα από την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, στη μάχη που έδινε η μητέρα της με την άνοια. Τότε η ηθοποιός είχε περιγράψει τη συναισθηματική δυσκολία που βίωνε βλέποντας την κατάσταση της μητέρας της να επιδεινώνεται σταδιακά.

“Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο”, είχε πει χαρακτηριστικά.