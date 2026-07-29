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Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Βίντεο από τη χαλαρή τους εξόρμηση σε παραλία της Μυκόνου

Η κάμερα του MykonosLiveTV εντόπισε το ζευγάρι σε γνωστή παραλία του νησιού

Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Βίντεο από τη χαλαρή τους εξόρμηση σε παραλία της Μυκόνου
ria_ellinidou / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ κι απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Μύκονο. Η κάμερα του MykonosLiveTV εντόπισε το ζευγάρι σε γνωστή παραλία του νησιού των ανέμων καθώς απολάμβαναν το μπάνιο τους μαζί με την παρέα τους.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο:

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Η κάμερα του Mykonos Live TV λίγες ημέρες πριν συνάντησε ξανά τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στα Ματογιάννια, κατά την διάρκεια βραδινής του εξόδου. Μεταξύ άλλων ο ρεπόρτερ, Νίκος Κουρούμαλος, τον ρώτησε αν υπάρχει ενδεχόμενο γάμου με την Ρία Ελληνίδου. Ωστόσο, ο ίδιος απέφυγε να αποκαλύψει ξεκάθαρα αν υπάρχουν τέτοια σχέδια και αντιμετώπισε την ερώτηση με χιούμορ.

Γενικότερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου φαίνεται ότι περνούν ένα από τα πιο όμορφα χρονικά διαστήματα της ζωής τους.

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