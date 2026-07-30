Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα σε συναυλία στο Ηράκλειο – “Δύο άνθρωποι εδώ δίπλα μας κάηκαν” (βίντεο)

Το πόσο μεγάλος άνθρωπος πέρα από καλλιτέχνης απέδεξε για ακόμη μία φορά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου δείχνοντας την ευαισθησία σε συναυλία το βράδυ της Τετάρτης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ειδικότερα, όταν είδε κάποιους από τους θεατές να ανάβουν καπνογόνα – όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις συναυλίες του ανά την Ελλάδα – ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να τα σβήσουν γιατί, όπως είπε, «δύο άτομα (σ.σ. δύο πυροσβέστες) κάηκαν εδώ δίπλα μας». «Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να ανάβουμε καπνογόνα, έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου» είπε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καταχειροκροτούμενους

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Να θυμίσουμε ότι οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστούν σήμερα Πέμπτη 30/7, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται και στα συλλυπητήρια μήνυματα εκπροσώπων της περιφέρειας και ΟΤΑ.