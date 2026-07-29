Τραμπ: Ο viral διάλογος με τον Ντι Βανς για τις… καραμέλες στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ (βίντεο)

Ένα ευτράπελο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κηδείας του Αμερικανού Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, πρωταγωνιστή, για ακόμα μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος καταγράφηκε να ψιθυρίζει στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με ειδικό στην ανάγνωση χειλιών να υποστηρίζει ότι οι δύο συζητούσαν για… καραμέλες Tic Tac, τις οποίες στη συνέχεια ο πρόεδρος φέρεται να πρόσφερε και στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

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Κατά τη διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας για τον Λίντσεϊ Γκράχαμ στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον, ο 80χρονος Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη να σκύβει προς τον 42χρονο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος καθόταν δίπλα του.

President Trump pulls out some Tic Tacs and shows them to JD Vance. pic.twitter.com/JXG76yUKGg— Acyn (@Acyn) July 28, 2026

Οι κάμερες κατέγραψαν τον Αμερικανό πρόεδρο να του λέει κάτι χαμηλόφωνα, με τον Βανς να χαμογελά και να γελά, ενώ εκείνη την ώρα η χορωδία έψαλλε κατά τη διάρκεια της τελετής.

President Trump’s unexpected moment during Lindsey Graham’s funeral service caught attention — as he was seen pulling out a pack of mint-flavored Tic Tacs during the ceremony. (🎥: X) pic.twitter.com/Mf57kwhm6u— OK! Magazine USA (@OKMagazine) July 28, 2026

Σύμφωνα με τη Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, την οποία επικαλείται η Mirror US, η συνομιλία αφορούσε μικρές σκληρές καραμέλες Tic Tac.

Όπως υποστηρίζει, ο Τραμπ είπε στον Βανς: «Βρήκα αυτές στην τσέπη μου. Θέλεις μία;».

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Η ίδια εκτιμά ότι ο αντιπρόεδρος απάντησε: «Όχι, είμαι καλά».

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια εκτίμηση, ο Τραμπ φέρεται να έδωσε τις καραμέλες στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, λέγοντάς του: «Θα νιώσεις πιο φρέσκος».

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Ο Βανς φέρεται να χαμογέλασε και να συμφώνησε, προσθέτοντας αστειευόμενος: «Είναι Tic Tac. Έρχονται σε ένα μικρό κουτάκι».

Η εκδοχή της συνομιλίας δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τον Λευκό Οίκο ούτε από κάποιον από τους παρευρισκόμενους στην τελετή και βασίζεται αποκλειστικά στην εκτίμηση της ειδικού στην ανάγνωση χειλιών.

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Το στιγμιότυπο δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου άλλο βίντεο από την ίδια κηδεία έγινε επίσης viral, καθώς ο Τραμπ και ο Βανς φέρονται να αντάλλασσαν χαμηλόφωνα σχόλια για άλλον παρευρισκόμενο κατά τη διάρκεια της τελετής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026, έπειτα από «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.