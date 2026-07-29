Χάος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε τάνκερ και εκτόξευσε πυραύλους – Πλήγματα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ

Αναζωπυρώθηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή, ύστερα από μερικά 24ωρα εύθραυστης ηρεμίας, με τις διεθνείς αγορές να αντιδρούν άμεσα και τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσσονται.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ.

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Την ίδια ώρα, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά βομβάρδισαν φιλοϊρανικές οργανώσεις στο Ιράκ.

Το Ιράν χτύπησε τρία τάνκερ στο Στενό του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Πριν από μερικές ώρες, τρία τάνκερ που παραβίασαν (σ.σ. τις ιρανικές εντολές), αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την επικίνδυνη και παράνομη πορεία τους, χτυπήθηκαν και σταμάτησαν», ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών, μετέδωσε το πρακτορείο.

«Αιφνιδιαστική» επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς εναντίον αμερικανικών βάσεων

Οαμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης, εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο «απόπειρας αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», αλλά «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς». At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 28, 2026

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πλήγματα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγαν «πλήγματα ακριβείας» στο Ιράκ εναντίον «τρομοκρατών» υποστηριζόμενων από το Ιράν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

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«Αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές επιμελητειακές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων τρομοκρατών στο ανατολικό Ιράκ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

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This is huge.



First time the U.S. and Saudi Arabia have announced joint action against Iran.



U.S. and Saudi forces carried out precision strikes in eastern Iraq, targeting Iran-backed militia weapons and logistics sites after more than 30 drone attacks over the past 72 hours. pic.twitter.com/OkGtNKwUYl— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 29, 2026

Ο αμερικανικός στρατός διεμήνυσε εξάλλου στο Ιράν και σε ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται σε αυτό να «σταματήσουν τις επιθέσεις τους» αν θέλουν «να αποφύγουν περαιτέρω ανταπόδοση των ΗΠΑ».

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Από την πλευρά του, το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η αεροπορία του βασιλείου συμμετείχε σε βομβαρδισμούς με στόχο «παραστρατιωτικές ομάδες πιστές στο Ιράν» στην ιρακινή επικράτεια, που κατ’ αυτό ενέχονταν σε επιθέσεις με drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία.

Νωρίτερα, το Ριάντ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ερχόμενα από το Ιράκ.

Η Σαουδική Αραβία έκανε λόγο για παρόμοιες επιθέσεις τη Δευτέρα, απαιτώντας το Ιράκ να εμποδίσει τη χρήση της επικράτειάς του για να διεξάγονται επιθέσεις εναντίον της.

Ενώ η κυβέρνηση στη Βαγδάτη ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα, η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», στην οποία είναι ενταγμένες διάφορες ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στην Τεχεράνη, διέψευσε πως ενέχεται σε οποιοδήποτε επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε αναπήδηση των τιμών του πετρελαίου. Περί τις 04:55 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI άλλαζε χέρια έναντι 83 δολαρίων (+4,72%), αυτό του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς διεθνώς, έναντι 88,04 δολαρίων (+4,70%).