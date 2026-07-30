“Ήρθε η σειρά μας”: Αντίποινα των ΗΠΑ στο Ιράν με σφοδρούς βομβαρδισμούς – Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς, Μπουσέρ, Κεσμ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 30/7 νέο, «σφοδρό κύμα» αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν, μετά την προσωρινή παύση, με τις διπλωματικές προσπάθειες να τινάζονται στον αέρα.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» τις πρώτες πρωινές ώρες «βαρύ κύμα» αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν, την επομένη ιρανικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

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U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Στοχοποιήθηκαν «δεκάδες» εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε, κάνοντας λόγο μέσω X για «κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και άμυνας, και ναυτικές δυνατότητες».

Πάντα κατά τη CENTCOM, σκοπός ήταν «να μειωθούν περαιτέρω οι απειλές που εγείρει το Ιράν και οι εντολοδόχοι του για τις αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυσιπλοΐα και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου».

Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς, Μπουσέρ, Κεσμ

Επίσης, εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν μετά την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων.

Ειδικότερα, τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κεσμ, μέσα στην πόλη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

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Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB του Ιράν ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια μετά την αμερικανική επιδρομή σε ένα κτίριο κατοικιών στο Κεσμ.

Επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χορμοζγκάν, το IRIB ανέφερε ότι το κτίριο στη συνοικία Τσα-Τάνγκο της πόλης Κεσμ «χτυπήθηκε από εχθρικά βλήματα» και ότι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διάσωση των παγιδευμένων ατόμων με όλους τους διαθέσιμους πόρους».

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Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι δύο τραυματίες από το σημείο έχουν μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και απομάκρυνσης συντριμμιών συνεχίζονται στο σημείο.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τη νοτιοδυτική επαρχία Φαρς καθώς και το νησί Κις στον Κόλπο.

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Στην επαρχία Φαρς, οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν μια περιοχή στα περίχωρα της πόλης Καζερούν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακούστηκαν δύο δυνατές εκρήξεις στο νησί Κις μετά από πυραυλική επίθεση. Το πρακτορείο επικαλέστηκε τις αρχές που δήλωσαν ότι οι λειτουργίες στο αεροδρόμιο του νησιού και οι υπηρεσίες επιβατικών πορθμείων παραμένουν ανεπηρέαστες.

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Την ίδια ώρα, το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB του Ιράν ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας.

Το δίκτυο ανέφερε επίσης ότι δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στην επαρχία Χορμοζγκάν και ότι «παρόμοιοι ήχοι» ακούστηκαν στα νησιά Άμπου Μούσα, Κις και Κεσμ.

Η απόφαση για τα νέα πλήγματα ελήφθη ως απάντηση στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν την Τρίτη εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς να πλήξουν τον στόχο τους.

Λίγες ώρες πριν από τις επιδρομές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει την αμερικανική απάντηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά».

«Ήρθε η σειρά μας», είπε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ακόμη ότι η Τεχεράνη παραδέχθηκε πως η πυραυλική επίθεση ήταν λάθος και ζήτησε από την Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει σε αντίποινα.

«Αναπόφευκτη» ανταπόδοση

Οι επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ιράκ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πέντε Ιρανών, και τραυμάτισαν άλλους 32 στις τάξεις των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»), ανέφερε το δίκτυο αυτό παρατάξεων αποτελούμενων κατά πλειονότητα από σιίτες, που τυπικά έχει πλέον ενταχτεί στον ιρακινό στρατό αλλά θεωρείται πως σε κάποιες περιπτώσεις δρα αυτόνομα.

«Η ανταπόδοσή μας εναντίον του αμερικανού εχθρού είναι αναπόφευκτη και μπορεί να πλήξουμε εργαλεία του στη Σαουδική Αραβία», ανέφερε χθες η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, συμμαχία προσκείμενη στην Τεχεράνη.

Αν και ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Fox News, ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν σε «συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση», η ιρακινή προεδρία κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Ιράκ». Η Τεχεράνη καταδίκασε τους βομβαρδισμούς στη γειτονική χώρα.