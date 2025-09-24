Τζίμι Κίμελ: Τουλάχιστον 16 εκατομμύρια προβολές στα social media ο μονόλογος της επιστροφής του

Περισσότερες από 16 εκατομμύρια φορές παρακολούθησαν χρήστες στο YouTube της Google και στο Instagram της Meta τον μονόλογο του Τζίμι Κίμελ για την επιστροφή του στις αμερικανικές τηλεοπτικές οθόνες χθες, αφού η Walt Disney του επέτρεψε να επανέλθει.

Έως σήμερα το μεσημέρι ώρα ΗΠΑ, ο μονόλογος του Κίμελ είχε συγκεντρώσει 11 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 5 εκατομμύρια στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ποσοστά τηλεθέασης για το σόου της Τρίτης δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα. Ο Κίμελ επέστρεψε στον τηλεοπτικό αέρα έξι ημέρες αφότου τα σχόλιά του σχετικά με τον φόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ οδήγησαν την Disney να διακόψει την προβολή του σόου υπό την πίεση της διοίκησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Disney αρχικά είχε πει ότι ορισμένες από τις δηλώσεις του Κίμελ ήταν «άκαιρες» και «σκληρές».

Οι όμιλοι Nexstar Media Group και Sinclair επέλεξαν χθες και οι δύο να μην προβάλλουν το “Jimmy Kimmel Live” μέσω των 70 σταθμών τους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 23% των αμερικανικών νοικοκυριών. Αυτό σημαίνει πως το σόου δεν προβλήθηκε σε περιοχές όπως το Σολτ Λέικ Σίτι, η Γιούτα, το Νάσβιλ και η Νέα Ορλεάνη. Επιπλέον, δεν προβλήθηκε στην Ουάσιγκτον.

Εντούτοις, η Disney έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς το σόου σε διάφορες πλατφόρμες streaming, που είναι προσβάσιμες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Disney, μητρική εταιρεία του τηλεοπτικού δικτύου ABC, από το οποίο προβάλλεται η εκπομπή του διάσημου παρουσιαστή, ανέστειλε την παραγωγή της τη 17η Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφού ο Τζίμι Κίμελ είπε στον εναρκτήριο μονόλογό του ότι οι υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόθυμοι να χαρακτηρίσουν τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ «οτιδήποτε άλλο από έναν εξ αυτών» και τους κατηγόρησε πως προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από τη δολοφονία του Κερκ.

«Δεν είχα ποτέ πρόθεση να υποβαθμίσω τον φόνο ενός νεαρού άνδρα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τίποτα διασκεδαστικό σε αυτό», είπε χθες ο Κίμελ, με τη φωνή του να σπάει από συγκίνηση, λεπτά αφότου βγήκε στη σκηνή εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων από το κοινό.