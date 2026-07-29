Μάθιου ΜακΚόναχι: Χόρεψε σε κλαμπ της Μυκόνου – Το βίντεο που έγινε viral

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι είναι άλλος ένας διάσημος αστέρας του Χόλιγουντ που επέλεξε την Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απολαμβάνει στο έπακρον τις ομορφιές του νησιού, διασκεδάζοντας μέχρι αργά σε μερικά από τα πιο γνωστά μαγαζιά της Μυκόνου.

Ο ηθοποιός το βράδυ της Τρίτης βρέθηκε στο διάσημο “Scorpios” φορώντας ένα καπέλο, προσπαθώντας να μην τραβήξει τα βλέμματα. Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο η παρουσία του Μάθιου ΜακΚόναχι έγινε αισθητή, καθώς ο χαρακτηριστικός τρόπος που χορεύει τον έκανε viral γι άλλη μια φορά.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Μάθιου ΜακΚόναχι τα τελευταία χρόνια έχει επισκεφθεί πολλές φορές την Μύκονο. Γενικότερα αποτελεί έναν από τους αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς του ηθοποιού και όποτε καταφέρνει να ξεκλέβει λίγο χρόνο, επισκέπτεται το νησί.