Ενοχλημένη η Σαμπρίνα: «Δεν γίνεται να διαβάζουμε τις μαλ…ες σας και να μη θέλετε κανείς να σας απαντήσει»

Η Σαμπρίνα τοποθετήθηκε δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εκφράζοντας την ενόχλησή της. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στα social media, το οποίο την κάνει έξαλλη.

“Δεν έχω πιο εκνευριστικό από το να κάνουν κάποιοι δημόσια ανάρτηση με κλειστά σχόλια ή μόνο για φίλους. Αν θέλετε να τα λέτε με τους φίλους σας και να αυτοθαυμάζεστε και να λέτε ότι είμαστε καταπληκτικοί – που μπορεί και οι φίλοι σας να μη συμφωνούν, το πιθανότερο – κάντε μια ανάρτηση μόνο για φίλους να σχολιάζετε και να αυτοθαυμάζεστε. Όταν κάνετε δημόσια ανάρτηση τα σχόλια πρέπει να είναι ανοιχτά”, ανέφερε αρχικά η Σαμπρίνα.

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Ενώ στη συνέχεια η Σαμπρίνα είπε: “Δεν γίνεται να διαβάζουμε τις μαλ…ες σας και να μη θέλετε κανείς να σας απαντήσει. Φαντάζομαι ότι είστε πολύ δημοκρατικοί στη ζωή σας, έχετε τη δημοκρατία πολύ μέσα σας, να τη βιώνετε και να την εφαρμόζετε παντού. Όπου βλέπω τέτοιες αναρτήσεις τα συγκεκριμένα άτομα νομίζω ότι… Καταλαβαίνετε τι νομίζω…”.