Μικ Τζάγκερ: Οι φωτογραφίες που ανέβασε από την Κρήτη – «Είμαι κάπου στη Μεσόγειο… αλλά πού;»

Ο αειθαλής θρύλος της ροκ, Μικ Τζάγκερ, βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες σε διακοπές στην Κρήτη, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αγάπη του για την Ελλάδα. Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones αποφάσισε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια θαυμαστές του στα κοινωνικά δίκτυα στιγμιότυπα από την επίσκεψή του σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου, το Ανάκτορο της Κνωσού.

Αναλυτικότερα, ο Μικ Τζάγκερ, με το γνωστό του χιούμορ, ανήρτησε μια σειρά από φωτογραφίες, συνοδεύοντάς τες με το αινιγματικό σχόλιο: «Είμαι κάπου στη Μεσόγειο… αλλά πού;».

Η φωτογραφία που «πρόδωσε» την τοποθεσία ήταν αυτή στην οποία ο Μικ Τζάγκερ ποζάρει δίπλα στον Πρίγκιπα με τα Κρίνα, τη διασημότερη μινωική τοιχογραφία που κοσμεί το ανάκτορο της Κνωσού.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης, εμφανώς ευδιάθετος, μιμήθηκε με σκέρτσο τη στάση του μινωικού «Πρίγκιπα», δείχνοντας πως καταδιασκέδασε την επαφή του με την αρχαία ελληνική ιστορία.

Σε άλλες φωτογραφίες, ο θρύλος της μουσικής φαίνεται να περιηγείται σε διάφορα σημεία του αρχαιολογικού χώρου, απολαμβάνοντας τον ελληνικό ήλιο και τον πολιτισμικό πλούτο.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μικ Τζάγκερ: