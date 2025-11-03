Ο Μικ Τζάγκερ γοητεύτηκε από τα αρχαία μνημεία και την κουζίνα των Χανίων (Φωτογραφίες)

Ο Μικ Τζάγκερ πέρασε τρεις ημέρες στα Χανιά, απολαμβάνοντας μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού και γεύσεων. Ο 82χρονος ροκ σταρ ξεναγήθηκε στα αρχαία μνημεία της Κρήτης, όπως η Αρχαία Ελεύθερνα, ο λόφος Καστέλι και η ανασκαφή της αρχαίας Κυδωνίας, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Μινωικό πολιτισμό.

Επισκέφτηκε επίσης τις Βασιλικές και τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και περιηγήθηκε στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, αποκομίζοντας πλούσιες εντυπώσεις από την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.

Σύμφωνα μετά zarpanews.gr, στο διάλειμμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ο Μικ Τζάγκερ δοκίμασε την τοπική κουζίνα σε ελληνικές ταβέρνες της παλιάς πόλης, ολοκληρώνοντας έτσι μια πλήρη εμπειρία συνδυάζοντας ιστορία, πολιτισμό και γαστρονομία.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τα Ελγίνεια μάρμαρα, ο Τζάγκερ απάντησε με το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ «They are still there» και, όταν ερωτήθηκε αν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, απέφυγε να σχολιάσει λέγοντας «I have no opinion».

Η επίσκεψη του ροκ σταρ άφησε ισχυρές εντυπώσεις στην Κρήτη, τόσο για το ενδιαφέρον του για τα αρχαία μνημεία όσο και για τη φιλική και φυσική του παρουσία κατά τις ξεναγήσεις και τα γεύματα.