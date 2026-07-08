Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρή εντοπίστηκε η 74χρονη που αγνοούνταν στην Σύμη Βιάννου

Νεκρή, δυστυχώς, εντοπίστηκε η 74χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή 3/7 από τη Σύμη Βιάννου στο Ηράκλειο.

Η γυναίκα φέρεται να εντοπίστηκε από κάτοικο της περιοχής, σε ρυάκι, που βρίσκεται σε δύσβατη τοποθεσία, ανάμεσα στην Άνω Συμη και προς τον ορεινό όγκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εντοπισμός της γυναίκας, νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης 8/7-2026 σκόρπισε θλίψη στην περιοχή, σε συγγενείς και συγχωριανούς, πο μαζί με τις αρχές και εθελοντικές ομάδες , την αναζητούσαν τις τελευταίες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η 74χρονη ζούσε μόνιμα στην Αθήνα, ενώ στην περιοχή της Σύμης Βιάννου -από όπου καταγόταν ο σύζυγος της – είχε έρθει λίγες ημέρες πριν μαζί με το γιο της, για μια κηδεία συγγενικού προσώπου.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η γυναίκα που αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, όταν μίλησε για τελευταία φορά με χωριανούς, βρισκόταν σε σύγχυση και πίστευε ότι είχε εξαφανιστεί σε τοποθεσία της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή προς τον ορεινό όγκο, η γυναίκα εντοπίστηκε σήμερα νεκρή, ενώ τα αιτία θανάτου της θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί.