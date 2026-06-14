Μιχάλης Αεράκης: «Η παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα ήταν φανταχτερή, δεν συνάδει με την Αριστερά»

Ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και την απόφαση του να γίνει ηθοποιός, αλλά και για τις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στην εκπομπή «Weekend Live» παραχώρησε συνέντευξη ο γνωστός ηθοποιός, όπου παραδέχθηκε ότι: «Στα ξεκινήματα μου, όχι, δεν ήταν η οικογένεια μου στο πλάι μου. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου όχι. Ήθελε να γίνω κάτι σπουδαίο. Το σπουδαίο ήταν να σπουδάσεις οπότε, για τρία χρόνια, είχαν διακοπεί οι σχέσεις μας. Όταν τελείωσα τη δραματική σχολή, έπαιξα σε μια σειρά τότε και έκανα έναν σπουδαίο ρόλο».

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«Γινόταν χαμός στους δρόμους και, μια μέρα, μου λέει ο πατέρας μου “να έρθεις από το νοσοκομείο για να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί”. “Τώρα, είμαι καλός ε;” του είπα και τον είδα να στρίβει τα μουστάκια του, “ο γιος μου” έλεγε με περηφάνεια και ικανοποίηση», πρόσθεσε ο Μιχάλης Αεράκης.

«Η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ήταν φανταχτερή, είχε ένα σόου με αμερικάνικο τρόπο. Για μένα, όμως, δεν συνάδει με κόμματα της Αριστεράς. Η Αριστερά, γενικά, έχει μια σεμνότητα, δεν μου άρεσε», επισήμανε, επίσης, ο Μιχάλης Αεράκης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.