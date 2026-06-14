Δανάη Μπάρκα: Φοράει ακόμα το νυφικό της – Η φωτογραφία που ανέβηκε στα social media

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (13/06) η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης στη Μεσσηνία, και έπειτα ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτι, όπου διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους.

Ανάμεσα στους καλεσμένους του ζευγαριού βρέθηκαν και οι σχεδιαστές του νυφικού της, οι MiRo designers, οι οποίοι την Κυριακή (14/06), μοιράστηκαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram μία φωτογραφία της Δανάης Μπάρκα, στην οποία φορούσε ακόμα το νυφικό της.

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Μάλιστα, κάτω από το νυφικό της Δανάης Μπάρκα διακρίνεται ότι φοράει κάτι που μοιάζει με μαγιό, οπότε μάλλον θα ακολουθήσει τους καλεσμένους της στην παραλία, που πήγαν να κάνουν τις πρώτες βουτιές μετά τον γάμο.

«Πότε πιστεύετε ότι θα το βγάλει;», έγραφε η λεζάντα της φωτογραφίας.