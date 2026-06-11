Γιώργος Τσίπρας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πτώμα»

Ο Γιώργος Τσίπρας παραχώρησε την Πέμπτη (11/06), συνέντευξη στο Open και βάζοντας στο επίκεντρο τις επερχόμενες εκλογές, έκανε σκληρή αποτίμηση για τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κράτησε αποστάσεις από την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) και τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναφερόμενο στον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, ο Γιώργος Τσίπρας είπε ότι το ενδιαφέρον που σημειώνεται ενόψει των εκλογών για το νέο εγχείρημα οφείλεται περισσότερο στη «σαθρότητα» της υπόλοιπης Κεντροαριστεράς παρά σε κάποια πολιτική «παρθενογένεση».

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Συνεχίζοντας, διαχώρισε τη θέση του από την ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξε ότι δεν δεσμεύεται στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας να εννοηθεί πως στις εκλογές θα στηρίξει μόνο μια προσπάθεια που θα μπορεί να οδηγήσει ουσιαστικά στην ήττα της Δεξιάς και των πολιτικών της.

«Στην πολιτική δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις»

Απαντώντας στην ερώτηση εάν ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει διαφορετικός, ο Γιώργος Τσίπρας δεν έδωσε καθαρή απάντηση. «Δεν ξέρω αν είναι άλλος αυτός ο Τσίπρας», είπε, προσθέτοντας με νόημα ότι «στην πολιτική δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις».

Μάλιστα αυτή η φράση λειτούργησε ως αιχμή για το νέο πολιτικό εγχείρημα, με τον Γιώργο Τσίπρα να αναγνωρίζει ότι υπάρχει κενό στον χώρο της Κεντροαριστεράς, αλλά υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία δεν αποκαθίσταται με αλλαγή ονόματος ή συσκευασίας.

«Αυτοκτόνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και μένει το πτώμα»

Επικριτικός ήταν για τη σημερινή κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά «μετά αυτοκτόνησε ο ΣΥΡΙΖΑ», ενώ στη συνέχεια χαρακτήρισε το κόμμα «πτώμα», λέγοντας πως μετά την αυτοκτονία «μένει το πτώμα».

Στις τελευταίες εσωκομματικές συγκρούσεις απέδωσε την κατάρρευση ο Γιώργος Τσίπρας, λέγοντας ότι «η πορεία προς την αυτοκτονία είχε ξεκινήσει ήδη από την περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αλέξης Τσίπρας».

«Ο καθένας για την καρέκλα του»

Ο εσωτερικός πολιτικαντισμός βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, με τον πρώην βουλευτή να μιλάει για μια κουλτούρα που κυριάρχησε μετά το 2015 στον ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντάς την με τη φράση «ο καθένας για την καρέκλα του».

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ατομικός πολιτικαντισμός ήταν ξένος προς την παράδοση της Αριστεράς και συνέβαλε καθοριστικά στην απώλεια αξιοπιστίας του χώρου. «Αν υπάρχει αναξιοπιστία στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά, ένας λόγος είναι και αυτός», σημείωσε.

«Μπορούσαν να γίνουν δέκα πράγματα και έγινε το ένα»

Επίσης ο Γιώργος Τσίπρας άσκησε κριτική και στον απολογισμό της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε ότι την περίοδο 2015-2019 «μπορούσαν να γίνουν δέκα πράγματα και έγινε το ένα», ενώ προσέθεσε ότι η ιστορική ευκαιρία χάθηκε μετά τον Σεπτέμβριο του 2015.

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Παράλληλα, άφησε αιχμές για την έλλειψη ουσιαστικού δημόσιου απολογισμού από την τότε ηγετική ομάδα, λέγοντας ότι ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου δεν θέλησε «να ακουμπήσει και να θίξει απολύτως τίποτα».

«Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα»

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις για το αν θα ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Τσίπρας δεν άνοιξε τα χαρτιά του. «Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν υποστηρίζω κανένα κόμμα», είπε, αποφεύγοντας να δηλώσει στήριξη στην ΕΛΑΣ.

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Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι θα βρίσκεται κοντά σε κάθε προσπάθεια, κίνημα ή κόμμα που θα μπορεί να συμβάλει στο να φύγει η Δεξιά από την εξουσία και να αλλάξουν οι δεξιές πολιτικές. «Όσα δεν το κάνουν, είμαι μακριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.