Δρυμιώτης: “Τρελό αυτό που συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσαν το κόμμα στον Τσίπρα και αυτός είπε “δεν σας θέλω”

Στις εξελίξεις στον χώρο της πολιτικής αναφέρθηκε το Σάββατο το πρωί σε συνέντευξη του ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης κάνοντας αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα και στην Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και στην πρόσφατη απόφαση του κόμματος για την πολιτική στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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Το πιο τρελό απ’ όλα είναι αυτό που συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ (στην Κεντρική Επιτροπή). Έχω την εντύπωση ότι, χωρίς να έχουν συνεννοηθεί με τον Τσίπρα, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, είπαν ότι εμείς παραδίδουμε το κόμμα στον Τσίπρα και εκείνος απάντησε ”δεν σας θέλω”. Αυτό σήμανε και το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας προσπαθεί τώρα να παρουσιάσει ένα καινούργιο πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους. Φαίνεται ότι δεν είχαν συνεννοηθεί μαζί του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην θέση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και για το νέο δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα, ο κ. Δρυμιώτης αναφέρει: «Στη μάχη Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, η αναμέτρηση έχει κερδηθεί από τα αποδυτήρια. Άρα μένει να δούμε τη νέα κόντρα που διαμορφώνεται. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης βρίσκεται κάτω από μονοψήφιο ποσοστό, ενώ ο Τσίπρας τουλάχιστον είναι υψηλότερα»,

Όσον αφορά την πρόσφατη κόντρα και τα «καρφιά» που υπήρξαν μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα: «Αν αυτός που τον νίκησε έξι φορές «δεν κάνει ούτε για πατίνι», τότε ο ίδιος γιατί κάνει; Μαθαίνεις από μία αποτυχία, από μία δεύτερη [….] Εδώ μιλάμε για έξι ήττες. Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%. Το αν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, παίζεται», είπε, ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως «αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει το μπόνους εδρών, μπορεί να δούμε κυβέρνηση μειοψηφίας».

Για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέου πολιτικού σχηματισμού: «Δυστυχώς φαίνεται ότι θα το κάνει. Εγώ μέχρι πρόσφατα νόμιζα ότι δεν θα το έκανε, γιατί δεν έβρισκε χρηματοδότες. Τώρα φαίνεται ότι βρήκε. Το μέγιστο που είχε πετύχει η «Πολιτική Άνοιξη» ήταν 4,88%. Τότε ήταν νεότερος, πιο δραστήριος και δεν τον είχαμε γνωρίσει όσο σήμερα. Με 4% πώς θα κυβερνήσει; Δεν είναι ξεφτίλα για έναν άνθρωπο που υπήρξε πρωθυπουργός να πάρει 4% ή 5%; Αν ακολουθήσουν δεύτερες εκλογές, είμαι βέβαιος ότι θα πέσει κάτω από το 3%».

Όσον αφορά την Μαρία Καρυστιανού σημείωσε: «Η κυρία Καρυστιανού πηγαίνει από γκάφα σε γκάφα. Τώρα έγινε viral το να κάνουμε ψυχανάλυση στους Τούρκους πριν πάμε σε διαπραγμάτευση. Κι εγώ έχω τη βούληση να γίνω ο Μπραντ Πιτ, μπορώ να γίνω; Και ο Κασσελάκης έκανε νούμερα όταν πρωτοβγήκε. Δεν ξέρω πού θα βρίσκεται πολιτικά, ας περιμένουμε λίγο ακόμη».

«Εμένα με ενοχλεί ο τίτλος του κόμματος ”Ελπίδα για τη Δημοκρατία”. Δεν έχουμε δημοκρατία, ρε παιδιά;», κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.