Λευτέρης Ελευθερίου για το διαζύγιο του με την Τατιάνα Καλαντζή: “Χωρίσαμε πριν τρία χρόνια δεν θέλαμε να το διαφημίσουμε”

Έπειτα από πάνω από 20 χρόνια κοινής πορείας ο ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου αποκάλυψε ότι έχει χωρίσει εδώ και τρία χρόνια με την Τατιάνα Καλαντζή.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Gala και στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή μιλώντας μεταξύ άλλων για την προσωπική του ζωή και τα δύο παιδιά του, που βρίσκονται στην εφηβεία, ενώ ρωτήθηκε και για τις φήμες περί διαζυγίου που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνοντας την είδηση.

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Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός είπε για την απόφαση να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τη μητέρα των παιδιών του: «Δεν είναι ότι προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή. Μιλάω για τα προσωπικά μου, αλλά ως έναν βαθμό. Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε η είδηση του διαζυγίου μου, το οποίο συνέβη πριν από τρία χρόνια. Δεν θέλαμε να το διαφημίσουμε, δεν έχει αλλάξει και κάτι για εμάς. Είμαστε πολύ αγαπημένοι και πολύ υποστηρικτικοί ο ένας στον άλλον. Ήμασταν 22 χρόνια μαζί, δεν κύλησαν τα πράγματα όπως περιμέναμε τα τελευταία χρόνια και αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας, ήρεμα και πολιτισμένα. Είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στην οικογένεια μας και αυτό το φέρνουμε ως παράδειγμα στα παιδιά μας και για τις δικές τους σχέσεις. Γιατί αν αύριο μεθαύριο είναι με έναν άνθρωπο που αγαπάνε και για κάποιον λόγο αργότερα δεν θέλουν να είναι μαζί, πρέπει να χωρίσουν ήρεμα, με αγάπη και χωρίς φόβο».

Σε άλλο σημείο μίλησε για τα παιδιά του και ειδικότερα για το εάν έχουν εξοικειωθεί με την ιδέα ότι ο πατέρας τους είναι δημόσιο πρόσωπο: «Ναι, βέβαια. Εγώ έγινα δημόσιο πρόσωπο παράλληλα με τη γονεϊκότητα. Η αλήθεια είναι ότι είχα backround δέκα χρόνων σε γκρουπ και άλλων δέκα σε θεατρική ομάδα και κατανόησα πάρα πολύ γρήγορα τι σημαίνει για τον καθένα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Οπότε, όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, φρόντισα να γίνουν εκείνα το επίκεντρο της προσοχής μου. Δεν θέλησα ποτέ να τα αφήσω να σκεφτούν ότι ο πατέρας τους είναι διάσημος και ότι αυτό έχει κάποια σημασία. Το γείωνα όλο αυτό, το κρατούσα σε χαμηλούς τόνους. Οπότε ξέρουν ότι κάνω κάποια δουλειά που αναγκαστικά με κάνει δημόσιο πρόσωπο και μέχρι εκεί. Εξ ου και παρότι έγινα διάσημος την περίοδο που τα social έφεραν πολύ προς τα έξω τα οικογενειακά έσω των δημόσιων προσώπων, εγώ προσπάθησα να το αποφύγω. Όχι ότι κατηγορώ ή κρίνω εκείνους που το κάνουν, γιατί ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί καλύτερο».

Ο Λευτέρης Ελευθερίους και η πρώην σύζυγός του έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, τη Μυρσίνη και έναν γιο, τον Ιάσωνα.