Δανάη Μπάρκα: «Η πιο όμορφη υπόσχεση» – Η ανάρτηση της ηθοποιού για τον γάμο της

Τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση, παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα το Σάββατο (13/06) στη Μεσσηνία. Μετά τον γάμο τους, η ηθοποιός μοιράστηκε στα social media βίντεο και φωτογραφίες τόσο από το μυστήριο όσο και από το γλέντι που ακολούθησε.

Μάλιστα η Δανάη Μπάρκα, μία μέρα μετά τον γάμο, δεν μπόρεσε να αποχωριστεί το νυφικό της φόρεμα και πήγε παραλία με αυτό. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της Κυριακής και αναφέρθηκε στο μυστήριο.

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«Η πιο όμορφη υπόσχεση. Τα μηνύματα είναι αμέτρητα. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σας ανταποδίδω κάθε όμορφη σκέψη!

Υ.Γ 1: Θα αναλύσω τα πάντα φυσικά απλά να βρω λίγο χρόνο.

Υ.Γ 2: Η ζωή όταν μοιράζεσαι στιγμές είναι τόσο ομορφότερη», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της.