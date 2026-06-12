Τσίπρας για Μητσοτάκη: “Δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι με τον τρόπο που κυβερνά αυτά τα 7 χρόνια”

Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συζήτηση στο 7ο OT Forum με τους δημοσιογράφους Δ. Μανιάτη, Α. Γιάμαλη και Ε. Στεργίου.

Αναφερόμενος στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις χαμένες εκλογικές αναμετρήσεις τις οποίες παρομοίασε με το να χάνεις το δίπλωμα οδήγησης από τον ελληνικό λαό, ο κ. Τσίπρας απάντησε λέγοντας: «Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει μοιράσει σε ημέτερους», προσθέτοντας πως «συνεπώς αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι είναι ο κ. Μητσοτάκης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντιμόμετρο θα το είχε μηδενίσει ο πρωθυπουργός» υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Η συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής περιλαμβάνει θέματα της οικονομίας, της πολιτικής και της επικαιρότητας

Υπενθυμίζεται ότι χθες μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε ένα παραστατικό παράδειγμα για την ικανότητα οδήγησης κάνοντας σύνδεση με τις προηγούμενες εκλογές το 2109 και το 2023 υποστηρίζοντας για τον πρώην πρωθυπουργό πως: «Εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι;».