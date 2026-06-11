Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Οι Έλληνες πολίτες του έχουν πάρει τρεις φορές το δίπλωμα»

Τα «βέλη» του στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του κόμμα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛ.Α.Σ.), έριξε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πολιτική δύναμη (σ.σ. ΝΔ) που, παρά τα προβλήματά της, εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό -στις μετρήσεις, τουλάχιστον- του δεύτερου. Χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.

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Και από εκεί πέρα βλέπουμε ένα τελείως κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, το οποίο ενώνεται σε μια συνισταμένη: “πώς θα πέσει η κυβέρνηση” και “θα φύγει ο Μητσοτάκης”, χωρίς να λένε απολύτως τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Και μια Βουλή, στην οποία αξιωματική αντιπολίτευση είναι οι ανεξάρτητοι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, όσα χρόνια τουλάχιστον παρακολουθούμε το κοινοβούλιο», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Οι πολίτες “πήραν το δίπλωμα” τρεις φορές από τον Τσίπρα»

«Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή που έφυγε ο κ. Τσίπρας, παρέδωσε στον κ. Κασσελάκη, πήγε σε ένα μπουζουξίδικο, διώξανε τον κ. Κασσελάκη, πήγε ο κ. Τσίπρας, έφτιαξε καινούργιο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά; Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό. Ο τίτλος ΕΛΑΣ σίγουρα συζητήθηκε, αλλά, όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη.

Αλλά από εκεί και πέρα, μία κουβέντα γι’ αυτό το οποίο λέτε: εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.