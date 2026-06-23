Μάρω Κοντού: Παραμένει για 9η μέρα στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας της

Για 9η συνεχόμενη μέρα παραμένει στο νοσοκομείο Αττικόν η Μάρω Κοντού, λόγω μιας περιπέτειας υγείας που αντιμετωπίζει.

Υπενθυμίζεται ότι η Μάρω Κοντού αποκάλυψε ότι γλίστρησε, έπεσε και χτύπησε το πόδι της. Έχει κάκωση στο αριστερό ισχίο, ενώ ταυτόχρονα έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής “Το Πρωινό” στον ΑΝΤ1, η Μάρω Κοντού παραμένει σε δωμάτιο στο καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου και όχι σε μονάδα εντατική θεραπεία, όπως είχαν αναφέρει κάποιοι. Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την πορεία της υγείας της και την επαναξιολογούν καθημερινά.

Προς το παρόν το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή και δεν έχει μπει στο χειρουργείο για το ισχίο της. Επίσης, αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει στον «ορίζοντα» ενδεχόμενο να πάρει εξιτήριο.

Ταυτόχρονα, καθημερινά την επισκέπτονται από τον καλλιτεχνικό χώρο και από τον χώρο της πολιτικής.

Σημειώνεται ότι η αγαπημένη ηθοποιός την Κυριακή 21 Ιουνίου είχε γενέθλια, κλείνοντας τα 92 της χρόνια.