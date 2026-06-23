Γκανέζος “μάγος” για Χάρι Κέιν: “Δουλεύω για τον τραυματισμό του, το έκανα και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2014”

Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Γκάνα σήμερα (23/6, 23:00) σε μία αναμέτρηση με έπαθλο την πρωτιά του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 με τους φιλάθλους της ομάδας από την Αφρική να επιστρατεύουν κάθε μέσο για να σταματήσουν τα αστέρια των ‘Τριών Λιονταριών”.

Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Γκάνας με την Αγγλία, ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ υποστήριξε πως χρησιμοποιεί τις πνευματικές του δυνάμεις προκειμένου να επηρεάσει τον Χάρι Κέιν, να του προκαλέσει μικρό τραυματισμό και να τον εμποδίσει να σκοράρει.

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«Δουλεύω πάνω στον Χάρι Κέιν. Έχω ήδη δείξει τι μπορώ να κάνω, οπότε ξέρω τι χρειάζεται για να τον σταματήσω. Δεν θα είναι σοβαρός τραυματισμός, αλλά θα κάνω όσα χρειάζονται για να βοηθήσω τη χώρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. 🇬🇭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 UN BRUJO EN GHANA DICE QUE ESTÁ TRABAJANDO PARA DETENER A HARRY KANE



Nana Kwaku Bonsam, uno de los brujos curanderos mas famosos del país, aseguró estar usando sus poderes espirituales para frenar a Harry Kane, antes del partido entre Ghana e Inglaterra en el Mundial.



En… pic.twitter.com/g2T3g66598— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 22, 2026

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Μπόνσαμ προχωρά σε τέτοιους ισχυρισμούς. Πριν από το Μουντιάλ του 2014 είχε υποστηρίξει ότι ήταν εκείνος που είχε προκαλέσει έναν μικρό τραυματισμό στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σταρ τότε ταλαιπωρούταν από τενοντίτιδα αλλά αγωνίστηκε κανονικά στα γήπεδα της Βραζιλίας.

«Είχα πει πριν από τέσσερις μήνες πως θα προσπαθήσω να θέσω τον Ρονάλντο εκτός Μουντιάλ ή τουλάχιστον να μην παίξει στο παιχνίδι με την Γκάνα και το καλύτερο που είχα να κάνω, ήταν να τον τραυματίσω» είχε αναφέρει πριν από 12 χρόνια.