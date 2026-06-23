Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γκανέζος “μάγος” για Χάρι Κέιν: “Δουλεύω για τον τραυματισμό του, το έκανα και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2014”

Σήμερα το βράδυ το Γκάνα - Αγγλία για την πρωτιά του 12ου ομίλου

Γκανέζος “μάγος” για Χάρι Κέιν: “Δουλεύω για τον τραυματισμό του, το έκανα και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2014”
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:01

Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Γκάνα σήμερα (23/6, 23:00) σε μία αναμέτρηση με έπαθλο την πρωτιά του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 με τους φιλάθλους της ομάδας από την Αφρική να επιστρατεύουν κάθε μέσο για να σταματήσουν τα αστέρια των ‘Τριών Λιονταριών”.

Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Γκάνας με την Αγγλία, ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ υποστήριξε πως χρησιμοποιεί τις πνευματικές του δυνάμεις προκειμένου να επηρεάσει τον Χάρι Κέιν, να του προκαλέσει μικρό τραυματισμό και να τον εμποδίσει να σκοράρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δουλεύω πάνω στον Χάρι Κέιν. Έχω ήδη δείξει τι μπορώ να κάνω, οπότε ξέρω τι χρειάζεται για να τον σταματήσω. Δεν θα είναι σοβαρός τραυματισμός, αλλά θα κάνω όσα χρειάζονται για να βοηθήσω τη χώρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Μπόνσαμ προχωρά σε τέτοιους ισχυρισμούς. Πριν από το Μουντιάλ του 2014 είχε υποστηρίξει ότι ήταν εκείνος που είχε προκαλέσει έναν μικρό τραυματισμό στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σταρ τότε ταλαιπωρούταν από τενοντίτιδα αλλά αγωνίστηκε κανονικά στα γήπεδα της Βραζιλίας.

«Είχα πει πριν από τέσσερις μήνες πως θα προσπαθήσω να θέσω τον Ρονάλντο εκτός Μουντιάλ ή τουλάχιστον να μην παίξει στο παιχνίδι με την Γκάνα και το καλύτερο που είχα να κάνω, ήταν να τον τραυματίσω» είχε αναφέρει πριν από 12 χρόνια.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ