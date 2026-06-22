Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται για 8η ήμερα στο νοσοκομείο – Ποια η κατάσταση της υγείας της
Στο Αττικόν παραμένει η σπουδαία ηθοποιός μετά από ατύχημα στο σπίτι της
Στο νοσοκομείο παραμένει η Μάρω Κοντού για 8η συνεχόμενη ημέρα μετά από ατύχημα που είχε στο σπίτι της με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας της σπουδαίας ηθοποιού.
Η ηθοποιός βρίσκεται σε δωμάτιο του Καρδιολογικού Τμήματος στο Αττικόν και όχι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί αναγκαία κάποια χειρουργική επέμβαση. Η Μάρω Κοντού τραυματίστηκε στο ισχίο και στα πλευρά μετά από πτώση, ενώ παρακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς επίσης για κάποια άλλα προβλήματα υγείας, όπως μεταδίδει η εκπομπή Super Katerina το πρωί της Δευτέρας (22/6).
Η αποκατάστασή εκτιμάται ότι θα χρειαστεί χρόνο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί το εξιτήριό της.
Να θυμίσουμε ότι η γνωστή ηθοποιός που συμπλήρωσε τα 92 της χρόνια την Κυριακή (21/6) επέλεξε να παρέμβει προσωπικά προκειμένου να σταματήσει η διασπορά ανακριβών πληροφοριών την περασμένη βδομάδα. Όπως ανέφερε, γλίστρησε, έπεσε και χτύπησε το πόδι της. Έχει κάκωση στο αριστερό ισχίο, ενώ ταυτόχρονα έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα.
πηγή στην Google
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