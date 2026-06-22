Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται για 8η ήμερα στο νοσοκομείο – Ποια η κατάσταση της υγείας της

Στο νοσοκομείο παραμένει η Μάρω Κοντού για 8η συνεχόμενη ημέρα μετά από ατύχημα που είχε στο σπίτι της με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας της σπουδαίας ηθοποιού.

Η ηθοποιός βρίσκεται σε δωμάτιο του Καρδιολογικού Τμήματος στο Αττικόν και όχι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί αναγκαία κάποια χειρουργική επέμβαση. Η Μάρω Κοντού τραυματίστηκε στο ισχίο και στα πλευρά μετά από πτώση, ενώ παρακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς επίσης για κάποια άλλα προβλήματα υγείας, όπως μεταδίδει η εκπομπή Super Katerina το πρωί της Δευτέρας (22/6).

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Η αποκατάστασή εκτιμάται ότι θα χρειαστεί χρόνο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί το εξιτήριό της.

Να θυμίσουμε ότι η γνωστή ηθοποιός που συμπλήρωσε τα 92 της χρόνια την Κυριακή (21/6) επέλεξε να παρέμβει προσωπικά προκειμένου να σταματήσει η διασπορά ανακριβών πληροφοριών την περασμένη βδομάδα. Όπως ανέφερε, γλίστρησε, έπεσε και χτύπησε το πόδι της. Έχει κάκωση στο αριστερό ισχίο, ενώ ταυτόχρονα έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα.