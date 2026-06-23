Απόστολος Γκλέτσος: “Όσο μεγαλώνει κανείς, βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος”

Ο Απόστολος Γκλέτσος έδωσε το παρών σε κοσμική εκδήλωση την Δευτέρα (22/6) και έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο γνωστός ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή “Happy Day” μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην σχέση του με τον Θεό, καθώς επίσης και το πώς αυτή αλλάζει με τα χρόνια.

Χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος είπε: “Και ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια, ποιος δεν έχει προβλήματα καθημερινότητας; Απλά όσο μεγαλώνει κανείς, λιγοστεύουν αυτά και βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του και με τον Θεό”.

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Ενώ κλείνοντας ο Απόστολος Γκλέτσος είπε: “Δεν είναι το θέμα να πιστεύεις στον Θεό, αναπτύσσεται μια σχέση. Τώρα στα 60 είναι αλλιώς τα πράγματα, πας αλλού, είναι άλλες οι σφαίρες”.