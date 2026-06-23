Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: “Όσο μεγαλώνει κανείς, βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος”

“Και ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια"

Απόστολος Γκλέτσος: “Όσο μεγαλώνει κανείς, βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος”
NDPPHOTO / NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Ο Απόστολος Γκλέτσος έδωσε το παρών σε κοσμική εκδήλωση την Δευτέρα (22/6) και έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο γνωστός ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή “Happy Day” μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην σχέση του με τον Θεό, καθώς επίσης και το πώς αυτή αλλάζει με τα χρόνια.

Χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος είπε: “Και ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια, ποιος δεν έχει προβλήματα καθημερινότητας; Απλά όσο μεγαλώνει κανείς, λιγοστεύουν αυτά και βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του και με τον Θεό”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ κλείνοντας ο Απόστολος Γκλέτσος είπε: “Δεν είναι το θέμα να πιστεύεις στον Θεό, αναπτύσσεται μια σχέση. Τώρα στα 60 είναι αλλιώς τα πράγματα, πας αλλού, είναι άλλες οι σφαίρες”.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ