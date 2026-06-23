Γαστούνη: 14χρονη έπεσε από ύψος 3 μέτρων και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Συναγερμός σήμανε στην Γαστούνη το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) όταν 14χρονη υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε από ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Όπως μεταδίδει το patrisnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται, με το παιδί να πέφτει από ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων και να τραυματίζεται στο κεφάλι. Τη 14χρονη εντόπισε η μητέρα της, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

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Από την πτώση το παιδί έφερε τραύμα στο κεφάλι και αιμορραγούσε, ωστόσο διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον και είχε τις αισθήσεις του. Στο σημείο, πέρα από τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα στην Γαστούνη εξετάζονται, ενώ η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή.