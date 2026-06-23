Ναταλία Δραγούμη: “Είναι πρώτη φορά που ένιωσα τόσο μεγάλη αδικία στα 35 χρόνια που είμαι στη δουλειά”

Πικρία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κωμική σειρά της ΕΡΤ “Αρχελάου 5” παραδέχτηκε πως ένιωσε η Ναταλία Δραγούμη.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, The 2Night Show στον ΑΝΤ1, είπε: «Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη ακόμα γι’ αυτό. Είναι πρώτη φορά που ένιωσα τόσο μεγάλη αδικία στα 35 χρόνια που είμαι στη δουλειά. Ένιωσα μια αδικία γιατί ξαφνικά ένιωσα μία επίθεση γι’ αυτή τη σειρά που δεν της άξιζε».

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«Το να μη δοθεί παράταση στα επεισόδια που είναι στο συμβόλαιο συμβαίνει κάθε χρόνο στις περισσότερες κωμωδίες και δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν ξέρω τι συνέβη. Με πίκρανε πάρα πολύ. Αισθανόμουν ότι έχουμε κάνει έγκλημα. Πες ότι δεν άρεσε. Ο καλλιτέχνης δικαιούται να μην αρέσει. Ούτε κάναμε αρπαχτή», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στην ΕΡΤ θα είναι η νέα ιστορική σειρά της Μιμή Ντενίση με τίτλο Madre, η οποία θα εστιάζει στην ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκη, και όπως ανέφερε, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον χειμώνα με προοπτική προβολής την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.